معاون سیاسی وزیر کشور: گفتمان قدرت در احزاب باید به گقتمان خدمت تبدیل شود





علیرضا افشار در حاشیه همایش "ناگفته های جنگ" در تالار گردهمایی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود : آنچه از غرب با عنوان تفکر و ادبیات حزبی وارد کشور ما شده است در شان نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران نیست.

معاون سیاسی وزیر کشورتصریح کرد : بعضی از احزاب تنها به دنبال کسب قدرت و شهرت هستند اما در برخی مواقع نیز قدرت در جهت خدمت به کار گرفته می شود که این امر ارزشمند است.

وی خاطرنشان کرد: ما گفتمان قدرت را برای احزابی طرد کردیم که به هر قیمتی می خواهند به قدرت برسند و مصالح ملی را برای منافع حزبی زیر پا می گذارند و حیثیت و موجودیت افراد برای آنان مهم نیست.

وی وجود احزاب را برای یک نظام دموکراسی و مردمسالار دینی لازم دانست و اظهار داشت : مردم به تنهایی نمی توانند ایده های خود را بیان کنند و تمرکز آنها در یک مرجع فکری مطمئنا نتایج بهتری در ابراز دیدگاهها خواهد داشت.

افشار با بیان اینکه دولت دکتر احمدی نژاد به حزب خاصی وابسته نیست عنوان کرد : البته این یک امتیاز است که رئیس جمهور وابسته به هیچ حزبی نیست تا بعضا تحت فشار آن حزب بخواهد مدیریت کند و دکتر احمدی نژاد بر اساس منطق و مشورت با هیئت دولت و نظر کارشناسان تصمیم های منطقی اتخاذ می کند.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در جمع کارگزاران تاکید کرد: گاهی شاهد بدخلقی های احزاب با یکدیگرهستیم که این بد اخلاقی ها متناسب با فرهنگ سیاسی در اسلام نیست و حزب اسلامی حزبی است که هدف آن بالا بردن بینش و معرفت سیاسی مردم باشد و خدمات در جامعه مسیر رو به رشدی داشته باشد.

افشار ادامه داد : احزاب نباید به دنبال خراب کردن هم باشند بلکه باید از طرق مختلف یکدیگر را تکمیل کنند زیرا دعواهای حزبی ریشه دینی و اسلامی ندارند.

وی در پایان با اشاره به فعالیت احزاب در بحث انتخابات مجلس خاطر نشان کرد: بنده به بعضی از روش های غلط حزبی معترضم و معتقدم باید در بحث انتخابات یک حرکت جمعی و مشارکتی صورت پذیرد تا روحیه بسیجی و مشارکتی در احزاب گسترش یابد.