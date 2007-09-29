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۷ مهر ۱۳۸۶، ۸:۳۴

دستور کار این هفته مجلس: ادامه تصویب لایحه اصل44/ گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی و تفریغ بودجه/ لایحه مدیریت مصرف سوخت

دستور کار این هفته مجلس: ادامه تصویب لایحه اصل44/ گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی و تفریغ بودجه/ لایحه مدیریت مصرف سوخت

ادامه رسیدگی به لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی، قرائت گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی و تفریغ بودجه 84، مهمترین دستور کارهای مجلس در هفته جاری است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سایر دستور کارهای جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه هفته جاری به جز ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه بررسی الزامات اجرائی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت ها و بنگاههای دولتی به بخش غیر دولتی بدین شرح است:

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد: طرح اجازه ایجاد ردیف مستقل به دولت برای موسسات آموزشی و پژوهشی مصوب شورای گسترش آموزش عالی در بودجه سال 1386. ( یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 18/2/1386 به تصویب رسیده است )

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نشانه گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی ( اعاده شده از شورای نگهبان )

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده  همکاری در ثبت اختراعات ( اعاده شده از شورای نگهبان )

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ا رمنستان ( اعاده شده از شورای نگهبان )

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد: طرح اصلاح بند ( ج) تبصره 15 قانون بودجه سال 1386 کل کشور ( یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 30/2/1386 به تصویب رسیده است)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه اصلاح قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند.
- مصوب 1373 - با اصلاحات بعدی . ( یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 29/11/1385 به تصویب رسیده است)

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد : لایحه اجازه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ( یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 23/3/1386 به تصویب رسیده است)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد: لایحه اصلاح ماده واحد قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه برای مقاوم سازی مدارس بدون استحکام مصوب 1385 ( یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 24/11/1385 به تصویب رسیده است)

گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد: رد طرح الحاق یک تصره به ماده ( 29) و اصلاح مواد ( 39 ) در تغییر نام ، وظایف و ساختار کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و تلفیق و ( 213) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ( یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ  20/3/1386 به تصویب رسیده است).

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان ها و مجامع بین المللی ( یک  فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 7/5/1386 به تصویب رسیده است)

گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه مدیریت مصرف سوخت در بخش حملو نقل عمومی برون شهری ( یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 25/2/1386  به تصویب رسیده است)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه اصلاح قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1377 ( یک فوریت این لایحه درجلسه علنی مورخ 5/4/1386 به تصویب رسیده است)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد: لایحه اصلاح بند ( و ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 کل کشور ( یک فوریت این لایحه درجلسه علنی مورخ 31/4/1386 به تصویب رسیده است)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد: لایحه حذف بند ( و ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور ( یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 16/5/1386 به تصویب رسیده است)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه تشکیل پلیس قضائی ( یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 23/3/1386 به تصویب رسیده است)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح تشکیل سازمان بسیج سازندگی  نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ( یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 17/5/85 به تصویب رسیده است)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه تعیین حق التدریس آموزشیاران نهضت سود آموزی ( یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 16/5/86 به تصویب رسیده است)

گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن. ( یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 2/3/1386 به تصویب رسیده است)

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد: لایحه مقررات مالی و معاملاتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ( یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 9/5/1386 به تصویب رسیده است)

گزارش کمیسیون  کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مبنی بر: تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده ای از نمایندگان مجلس از سازمان حفاظت محیط زیست.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد: سئوال آقای اکبر اعلمی نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: سئوال آقایان سید احمد آوایی ، علی احمدی ، محمد دهقانی نقندر و حسن کامران دستجردی نمایندگان دزفول ، ممسنی ، چناران و طرقبه و اصفهان از وزیر وقت امور خارجه .

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: سوال آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب از وزیر امور خارجه

بنا بر این گزارش، این هفته مجلس شورای اسلامی علاوه بر بررسی طرح ها و لوایح در دستور، در صحن علنی مجلس میزبان فتاح  وزیر نیرو است تا به سئوال امین شعبانی نماینده سنندج پاسخ دهد.

کد مطلب 560404

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