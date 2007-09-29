دیدار رهبر معظم انقلاب با شاعران

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون ساخت موسیقی تله فیلم "آماده باش" بهرنگ توفیقی، گفتگو با شیرین بینا بازیگر مجموعه "اغماء" سیروس مقدم، ساخت تله فیلم "مأموریت بهار" حسن لفافیان در سیما فیلم و معرفی برنامه های امروز شبکه های سیما را آورده است.

گپی با بابک حمیدیان درباره بازی در آخرین فیلم بهمن فرمان آرا، گزارش پشت صحنه فیلم "همخانه"، یادداشتی درباره انتخاب نماینده سینمای ایران برای معرفی به اسکار، نگاهی به فیلم "قصه دل ها" هوشنگ درویش پور و معرفی شماره جدید فصلنامه "سینما و ادبیات" در صفحه سینمای ایران و نهایتاً گزارش دیدار رهبر انقلاب با شاعران کشور، بالاترین نشان فرهنگی فرانسه بر سینه شهرام ناظری، دفاع حسینیان از ضرغامی و گپ روز با ابوالفضل جلیلی در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

روزنامه "ایران" در صفحه اول فرهنگ و هنر نگاهی دارد به طراحی در خانه های قدیمی، در صفحه دوم می پردازد به گزارشی درباره چند و چون ادبیات دفاع مقدس و در صفحه سوم هم گزارشی دارد از نخستین جشنواره موسیقی نواحی کرمان و چهره های ادبی آلمان. دیدار رهبر انقلاب با شاعران، برگزاری بزرگداشت علامه دوانی، یادبود اینگمار برگمان در جشنواره سینما حقیقت، فیلم سیاسی رابرت ردفورد و پرکاری علیرضا نادری در تلویزیون اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

"جام جم" در صفحه رسانه تولید تله فیلم "مواظب درجه هات باش" جواد افشار در شبکه دو، پایان تولید تله فیلم "مرد" سیروس مقدم، یادبود اینگمار برگمان در جشنواره سینما حقیقت، سفر سینماگران ایرانی به کلمبیا، دفاع حسینیان از ضرغامی در برابر انتقادات ناعادلانه و چند خبر کوتاه را برجسته کرده است.

گفتگو با محسن روزبهانی مسئول جلوه های ویژه فیلم های جنگی در صفحه سینما، گفتگو با چیستا یثربی به بهانه اجرای نمایش "آیا تو تا به حال عاشق بوده ای روژانو؟" در صفحه تئاتر و نهایتاً پخش مجموعه "گیلعاد" از امشب، دوبله مجموعه "زیر تیغ" برای شبکه جهانی سحر به آذری، یادداشتی بر مجموعه "میوه ممنوعه" حسن فتحی و معرفی برنامه های امروز شبکه های صدا و سیما در صفحه بخوانید و ببینید به کار پایان می دهد.

روزنامه "همشهری" در صفحه تجسمی در گفتگو با پرویز کلانتری ضرورت تأسیس گالری ملی را بررسی کرده و در ادامه گپ کوتاهی دارد با داریوش عسگری دبیر جشنواره عکس آینه معنویت. نگاهی به "سرگیجه" محمد زرین دست و حضور بازیگران طنز تلویزیونی بر پرده سینما در صفحه سینما و گزارش دیدار سالانه شاعران با رهبر انقلاب، تقدیر از دست اندرکاران مجله کمان، برگزاری اکسپو ارشاد در دی ماه و اخبار کوتاه از ناظری، مرادی کرمانی، درخشنده و ... در صفحه ادب وهنر منعکس شده است.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می پردازد به اعطاء بالاترین نشان فرانسه به شهرام ناظری، ابوالفضل جلیلی با فیلم "حافظ" در رم و توکیو، مطلبی درباره موسیقی نمایش "این فصل را با من بخوان"، قدردانی از تئودوراکیس در بلژیک و حرف های حسین خسروجردی نقاش و گرافیست.

روزنامه "اعتماد" در صفحه سینما نگاهی دارد به فیلم "زندگی دوم" به بهانه اکران در سینماهای تهران، گفتگو با کنت برانا، نگاهی به فیلم "به سوی سرزمین وحشی" و معرفی فیلم های روز جهان. حمایت وزیر ارشاد از انتخاب فیلم "میم مثل مادر"، منتفی شدن پخش مجموعه "اخراجی ها" از تلویزیون، مجادله بر سر نمایشگاههای فروش آثار هنری، ادامه برنامه پائیزی کانون نمایش دانشگاه تهران، مخملباف و جلیلی در جشنواره توکیو و معرفی نمایشگاه قرآن به عنوان پیشنهاد روز در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه تازه ترین گفتگو با ماریو بارگاس یوسا، مطلبی درباره فیلم جدید پل استر و گفتگو با وی و اخبار کوتاهی چون انتشار گزیده شعرهای رضا براهنی، پرفروش شدن رمان خالد حسینی در کانادا و ... را آورده است. گپی با نادر مشایخی، جشنواره فیلم نیویورک زیر سایه فیلم سیدنی لومت، حرف های عباس کیارستمی همزمان با نمایشگاه آثارش در پاریس و چند خبر کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

روزنامه "آفرینش" در صفحه دریچه هنر گفتگو با بازیگر مجموعه کره ای "جواهری در قصر"، حضور بازیگران جدید در فیلم "پوست موز" علی عطشانی، حضور لیو اولمان در فیلم نروژی "یک آینه، یک معما"، معرفی شماره جدید ماهنامه "فیلم نگار" و چند خبر مشترک با سایر مطبوعات را آورده است.

"جوان" در صفحه سینما تئاتر نگاهی دارد به روند انتخاب فیلم های ایرانی برای اسکار، نگاهی به اجرای موسیقی نمایش "این فصل را با من بخوان" و مطلبی درباره مخاطب سرمایه تئاتر خیابانی. دیدار رهبر انقلاب با شعرا، آزادی 10 زندانی در بندرعباس با نمایش فیلم "پاداش سکوت"، سرقت فیلمنامه جدید کاپولا و معرفی برنامه های امروز سیما در صفحه پایانی برجسته شده است.

"سرمایه" در صفحه هنر می پردازد به گردش مالی نشر و تولید موسیقی در سال 85، برگزاری بزرگترین تجارت خانه امتیاز انتشار کتاب در نمایشگاه فرانکفورت، اهداء بالاترین نشان فرهنگی فرانسه به شهرام ناظری، انتشار 29 کتاب با موضوع قرآنی و اخبار کوتاهی چون تعطیلی یک هفته ای تالارهای نمایشی تهران، نمایش ویژه فیلم های ایرانی در جشنواره توکیو و ... "همبستگی" سخنان وزیر ارشاد درباره وضعیت خانه هنرمندان ایران، رقابت غول های ایرانی در جشنواره توکیو و اخبار کوتاه داخلی و خارجی را مورد توجه قرار داده است.

روزنامه "ابتکار" در صفحه پایانی نگاهی دارد به فرآیند مهاجرت سینماگران به سیما به نقل از مهر و در ادامه بالاترین نشان فرهنگی فرانسه بر سینه شهرام ناظری و فرهنگ و هنر ایران و جهان در یک نگاه را آورده است. بالاخره "بانی فیلم" عنوان روی جلد را به "شکست تجاری اکثر فیلم ها، وقتی سینما از مخاطب فاصله می گیرد" اختصاص داده است.