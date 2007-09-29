کم فروشی دولت برای داروهای ایرانی! ؛ نگاهی به قیمت دارو در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عدم حضور جدی دولت در عرصه حمایت از شرکت هایی دارویی داخلی، باعث شده تا این شرکت ها همواره دغدغه فروش محصولات خود را، با شرایط قابل قبول داشته باشند و از همین مقوله کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی در زمینه تهیه داروهای جدید، همواره در حاشیه می ماند.

دکتر سید حمید خویی، رئیس انجمن علمی داروسازان ایران، قیمت دارو در ایران را در سه فصل قابل بررسی می داند و می گوید: تعیین قیمت داروهای وارداتی، تک نسخه ای و تولید داخل، از یک سیاست واحد پیروی نمی کند.

وی با انتقاد از دولت در خصوص نحوه حمایت از شرکت های دارویی کشور، می افزاید: دولت در خصوص تعیین قیمت داروهای وارداتی، منهای آنها که از یارانه برخوردارند، خیلی اثر گذار نیست و سخت گیری چندانی نمی تواند صورت دهد. به طوری که با نوسان در وضعیت دلار و یورو، قیمت این قبیل داروها به راحتی افزایش می یابد.

دکتر رهبر مژدهی آذر، عضو شورای عالی داروخانه های ایران نیز می گوید: تمامی اقداماتی که در زمینه مسائل اقتصادی درمان در کشور صورت می گیرد، با در نظر گرفتن سرانه درمان است که این سرانه نیز نسبت به سایر کشورها، پایین است.

وی با عنوان این مطلب که پایین بودن قیمت دارو در کشور، سلامت مردم را به مخاطره می اندازد، می افزاید: چون هزینه های سازمانهای بیمه گر با توجه به سرانه درمان هماهنگ می شود، این سازمانها نیز مجبورند قیمت دارو را در حالت مقبول نگه دارند. در حالی که پایین نگه داشتن قیمت دارو، علاوه بر اینکه به کیفیت دارو لطمه می زند، موجب عدم رشد اقتصادی شرکت های دارویی نیز می شود.

مژدهی آذر تاکید دارد که تلاش برای نگه داشتن قیمت دارو در نازلترین حد خود، شاید موجب رضایت مردم شود اما مخاطراتی به دنبال دارد که پیامد آن، متوجه سلامت جامعه خواهد بود.

از سوی دیگر، دکتر حسن هویدا، معاون امور رفاهی سازمان نظام پزشکی کشور بر ضرورت بازنگری نظام بیمه ‌ای کشور در امر درمان تاکید دارد و می گوید: در حالی که در اغلب کشورها، بیمه ‌شدگان تنها 30 درصد از هزینه های درمان را می پردازند، در ایران، 60 تا 70 درصد هزینه ‌های درمانی از جیب بیمه شدگان پرداخت می شود.

وی از فقدان اقتصاد سلامت به عنوان یکی از معضلات و چالش های جامعه پزشکی کشور نام می برد و می گوید: باید تعرفه ‌های پزشکی متناسب با دیگر تعرفه ‌های کشور افزایش یابد تا فشار کمتری به پزشکان و مردم تحمیل شود.

دکتر حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی می گوید: یکی از مشکلات در زمینه کیفیت و قاچاق دارو در ایران، ارزان بودن قیمت آن در کشور است.

وی با اشاره به این مطلب که ایران یکی از معدود کشورهایی است که در آن قیمت دارو بسیار ارزان است، می افزاید: در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا، تمام هزینه های بهداشت و درمان را بیمه ها تقبل می کنند اما خدماتی که بیمه ها در ایران ارائه می دهند، ناقص است.

همچنین، دکتر مسعود امینی، یک عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز می گوید: ارزان بودن قیمت دارو در ایران باعث سوء مصرف آن در کشور شده است.

وی با انتقاد از اینکه در سالهای گذشته مرتب مردم را تشویق به مصرف جنس ارزان کرده ایم، می افزاید: ما هیچ وقت راجع به نحوه ارائه خدمات و ایجاد رقابت که منجر به کیفیت محصولات می شود، صحبت نکرده ایم.

به گفته امینی؛ وادرات دارو به قیمت گزاف و فروش ارزان آن در داخل، عامل قاچاق دارو به خارج از کشور است و سوء مصرف ناشی از ارزان بودن دارو در کشور، باعث شده که میلیون ها تن دارو بدون مصرف در منازل بماند.

در هر صورت، تا زمانی که دولت نخواهد از سازمانهای بیمه گر حمایت کند و سهم بیشتری از هزینه های خدمات درمانی را داشته باشد، وضعیت قاچاق دارو، بالا بودن هزینه های درمان و...، می بایست از جیب مردم پرداخت شود و این مسئله مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه است.