رشد 74 درصدی مبادلات غیر نفتی ایران و تایلند در نیمه اول سال 2007

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک آیین سفیر جمهوری اسلامی ایران در تایلند با اعلام این مطلب افزود : از میزان یاد شده 05/391 میلیون دلار مربوط به صادرات تایلند به جمهوری اسلامی ایران می باشد و در مقابل سهم صادرات جمهوری اسلامی ایران به تایلند94/18 میلیون دلار بوده است.



وی در ارزیابی این آمار گفت : اگر چه آمار و ارقام موید آشنائی بیشتر تجار دو کشور با توانمندیها و نیازمندیهای یکدیگر و به تبع آن افزایش حجم مبادلات می باشد ولی با توجه به ظرفیتها و زمینه همکاریهای تجاری این روند می تواند وضعیت رو به رشدتری داشته باشد.



سفیر کشورمان با تاکید بر اینکه اقلام قابل صدور بیشتری از سوی ایران به تایلند وجود دارد که عدم وجود تشکل و کمی تجربه صادرکنندگان در کنار مسائلی نظیر عدم وجود بسته بندی مناسب، فقدان خطوط کشتیرانی مستمر و منظم ، باعث شده است تا نتوانیم آن طور که بطور دلخواه در بازارهای منطقه به ویژه در تایلند حضور داشته باشیم.



پاک آیین با دعوت از تجار ایرانی جهت حضور در بازار تایلند گفت : پروازهای روزانه شرکت هواپیمایی ماهان از تهران به بانکوک بستر مناسبی را برای افزایش تعامل بازرگانان دو کشور فراهم نموده و این امر می تواند به تقویت همکاریهای بازرگانی فیمابین منجر گردد.



اطلاعات منتشره توسط وزارت بازرگانی تایلند نشان می دهد که ده قلم کالای عمده صادراتی تایلند به ایران در نیمه اول سال 2007 به ترتیب میزان ارزش عبارتند از: برنج (9/91میلیون دلار)، قطعات رادیو و تلویزیون (2/60 میلیون دلار)، دستگاههای تهویه مطبوع و قطعات (6/48 میلیون دلار) ، شکر (3/48 میلیون دلار)، محصولات آهنی و فولادی (3/21 میلیون دلار)، الیاف مصنوعی (18 میلیون دلار)، کائوچو (1/11 میلیون دلار)، کاغذ (9/9 میلیون دلار)، تیوپ تلویزیونهای رنگی (6/8 میلیون دلار) ، ماشین آلات الکترونیک(1/6) . و پنج قلم عمده صادرات ایران به تایلند نیز در این مدت عبارت بوده اند از مواد شیمیایی (6/15 میلیون دلار )، آبزیان تازه ،منجمد و فرآوری شده (4/1 میلیون دلار) فلزات معدنی و قراضه آهن (6/0 میلیون دلار)، سوختها (4/0میلیون دلار)، ماشین آلات و قطعات (2/0میلیون دلار).



حجم کل مبادلات تجاری تایلند با دنیای خارج در سال 2006 با 97/11 درصد افزایش به میزان6 /574/256 میلیارد دلار بوده است که سهم صادرات تایلند با 94/16 درصد افزایش به میزان 1/744/129 میلیارد دلار و سهم واردات تایلند نیز با 31/7 درصد افزایش به میزان 5 /830/126میلیارد دلار بوده است که در نتیجه تراز تجاری این کشور مثبت 6/913/2 میلیارد دلار بوده است.



حجم کل مبادلات تجاری تایلند با دنیای خارج در نیمه اول سال 2007 با 02/12 درصد افزایش به میزان 7/693/137 میلیارد دلار بوده است که سهم صادرات تایلند با 63/18 درصد افزایش به میزان 8/599/71 میلیارد دلار و سهم واردات تایلند نیز با 63/5 درصد افزایش به میزان 9/093/66 میلیارد دلار بوده است که در نتیجه تراز تجاری این کشور مثبت 9/505/5 میلیارد دلار بوده است.



وزارت بازرگانی تایلند پیش بینی نموده است که صادرات تایلند در سال 2007 با 5/12 درصد افزایش نسبت به سال 2006 به میزان 145 میلیارد دلار باشد که به احتمال زیاد این پیش بینی محقق خواهد شد.



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