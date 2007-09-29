برزیل و آلمان فردا دیدار نهایی را برگزار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر ، تیم فوتبال برزیل برای حضور در دیدار نهایی این دوره از رقابت ها موفق شد با نتیجه پرگل 4 بر صفر مقابل تیم قدرتمند آمریکا به برتری دست پیدا کند و آلمان هم به عنوان یکی از تیم های قدرتمند این دوره از رقابت ها با 3 گل مقابل نروژ به برتری رسید.

این دو تیم پیش از این دو بار در سال های 1995 و 1999 مقابل هم صف آرایی کرده اند که سهم هرکدام یک پیروزی بوده است. دیدار نهایی پنجمین دوره رقابت های جام جهانی زنان در ورزشگاه هونگکو شانگهای برگزار خواهد شد.

دو تیم فوتبال نروژ و آمریکا پیش از دیدار نهایی برای تعیین تیم سوم این دوره از رقابت ها به مصاف هم می روند.

قهرمان جام جهانی زنان یک میلیون دلار پاداش دریافت می کند، نایب قهرمان صاحب 800 هزار دلار می شود و تیم های سوم و چهارم به ترتیب 650 و 550 هزار دلار دریافت خواهند کرد.