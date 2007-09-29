پاداش 25 میلیون دلاری بوش به کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این اقدام "جرج بوش" در حالی صورت گرفت که دور دیگری از گفتگوهای شش جانبه (آمریکا، دو کره، ژاپن، روسیه و چین) برای پایان دادن به برنامه سلاح های هسته ای کره شمالی برگزار شد.

طبق توافقنامه ای در ماه فوریه، قرار است کره شمالی به علت برداشتن گامهایی در جهت خلع سلاح های هسته ای خود، 950 هزار تن سوخت نفت سنگین دریافت کند.

به گفته منابع کاخ سفید، کمک سوختی آمریکا در شب گذشته 50 هزار تن سوخت نفت سنگین را برای کره شمالی تامین کرد و چین هم در ماه سپتامبر به همین اندازه، به این کشور کمک کرد.

" گوردون جاندور" سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد:" کره شمالی تاکنون به تعهدات خود درباره تاسیسات یانگ بیون عمل کرده است."

وی افزود:" همه طرفها از جمله کره شمالی و آمریکا باید به تعهدات خود با هدف حفظ و ایجاد حرکت در روند گفتگوهای شش جانبه عمل کنند."

کره‌ شمالی پیش از آغاز مذاکرات اخیر شش جانبه به این موضوع اشاره کرده بود که تمایل دارد در مسیر دستیابی به یک توافقنامه خلع سلاح هسته ای گام بردارد.

بر اساس این توافقنامه، کره‌ شمالی باید برنامه ‌های سلاح های هسته ا‌ی خود در ازای دریافت 950 هزار تن نفت را کنار بگذارد ؛ این در حالی است که به این کشور در ازای انجام این اقدامش تضمینهای دیپلماتیک و امنیتی ارائه می شود.