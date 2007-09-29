هزار و 160 نفر در سواحل کشور غرق شدند

محمد حسین عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 899 نفر در ششماهه اول و مابقی شش ماهه دوم سال گذشته در سواحل شمال وجنوب کشورجان باختند.

وی خاطر نشان کرد: پارسال در این رابطه 189 نفر در سواحل استان مازندران غرق شدند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه 92 نفرنیمه اول امسال در سواحل مازندران غرق شدند، تصریح کرد: بیشترین آمار غریق به ترتیب در استان های مازندران، خوزستان و گیلان بوده است.

عابدی همچنین از فوت 27 هزار و 967 نفر در اثر حوادث رانندگی طی سال گذشته در کشور خبر داد و یادآور شد: از این تعداد پنج هزار و 453 نفر زن و 22هزار و 114 نفر مرد بودند.

سرپرست سازمان پزشک قانونی کشور با اشاره به غیر قانونی بودن عرضه قرص برنج در کشور عنوان کرد: از سال گذشته واردات قرص برنج به عنوان یک کالای مجاز مردو اعلام شد و در حال حاضر واردات این قرص غیر قانونی است.

به گفته وی استفاده این قرص برای مصارف صنعتی آزاد، ولی برای مصارف خانگی و فروش ممنوع است

عابدی همچنین اظهار داشت: بیشترین آمار مسمومیت قرص برنج در کشور متعلق به استان های مازندران و گیلان است.