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۷ مهر ۱۳۸۶، ۹:۵۸

دروگبا با بازگشت خود همه را شگفت زده کرد

دروگبا با بازگشت خود همه را شگفت زده کرد

دیدیه دروگبا در حالی که به نظر می رسید به این زودی نتواند از بند مصدومیت رهایی پیدا کند اعلام کرده تیم چلسی را در بازی امشب مقابل فولهام همراهی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از بی بی سی، تیم فوتبال چلسی امشب در چارچوب هفته هشتم رقابت های لیگ برتر در استمفوردبریج میزبان فولهام است و انتظار می رود گلزن برتر فصل گذشته رقابت ها در این دیدار بتواند تیم چلسی را همراهی کند. این بازیکن پس از اینکه اعلام کرد مصدومیت از ناحیه زانوی خود را پشت سر گذاشته "آورام گرانت" مربی جدید چلسی را بیش از همه خوشحال کرد.

گرانت گفت: دیدیه بازخواهد گشت. شما به عنوان یک مربی می خواهید که تمانم بازیکنانتان سالم و سلامت باشند و من از اینکه این بازیکن آمادگی خود را بازیافته بسیارخوشحالم.

دروگبا در دیدار امروز که در ورزشگاه استمفوردبریج برگزار می شود با آندری شوچنکو زوج خط حمله آبی پوشان استمفوردبریج را تشکیل می دهند.

کد مطلب 560437

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