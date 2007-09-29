مجید پارسانیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هدف وزارت بازرگانی سپردن خرید گندم به بخش خصوصی از سال آتی را در نظر دارد، گفت: شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران هر سال حجم بزرگی از کار اجرایی خرید گندم را پیش روی خود دارد که امید می رود با ساز و کار پیش بینی شده بتوان این کار را عملیاتی کرد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: براین اساس، امسال طرح پایلوت سپردن کار خرید گندم به بخش خصوصی در استانهای یزد، سمنان و خراسان شمالی امسال در حال انجام است که سال آتی، این طرح فراگیر خواهد شد.

به گفته وی، خرید گندم توسط بخش خصوصی نویدی برای کاهش تصدی گری دولت است. از سوی دیگر بخش خصوصی نیز بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند معیارهای کیفیتی را برای خریدهای خود اعمال کند و به نوعی اصلاح نرخ خریدها نیز برای واریته های مختلف گندم صورت خواهد پذیرفت.

پارسانیا با اشاره به محدودیت های دولت در خرید گندم گفت: دولت نرخ جداگانه ای برای هریک از واریته های مختلف گندم به لحاظ کیفی ندارد ، زیرا همواره با محدودیت هایی در زمان خرید گندم از زارعان مواجه است به این معنا که زارع احساس می کند که در هر شرایطی دولت باید به او کمک کند و البته از سوی دیگر، دولت نیز این شرایط را پیش روی خود دارد.

وی ابراز امیدواری کرد بخش خصوصی، براساس کیفیت و شاخص های خود کالا را ارزیابی کرده و وجه مورد نظر را به زارعان ارائه می دهد که این امر خود باعث تولید کیفی گندم می شود.

