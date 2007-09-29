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۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۴۸

قطار تندرو پردیس در مسیر زنجان - تهران و بالعکس راه‌اندازی شد

قطار تندرو پردیس در مسیر زنجان - تهران و بالعکس راه‌اندازی شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس نمایندگی رجاء‌ در شمالغرب کشور گفت: قطار تندرو پردیس "ترنست ویژه" از صبح امروز در مسیر زنجان - تهران و بالعکس راه‌اندازی شد.

به گزارش مهر، حسن گل‌آبادی صبح امروز در حاشیه راه اندازی این خط در جمع خبرنگاران راه اندازی قطار پردیس زنجان تهران را از مصوبات سفر سال گذشته رئیس جمهوری به استان زنجان عنوان کرد و یادآورشد: ظرفیت این قطار‪ ۳۷۰‬نفراست و این دومین قطار تندرو منطقه شمالغرب کشور است که بصورت ویژه در مسیر "زنجان - تهران" راه‌اندازی ‌شد.

وی یادآور شد: یک رام قطار تندرو پردیس نیز در مسیر " تهران زنجان میانه" و بالعکس، فعال است.

گل آبادی راه‌اندازی ترنست در مسیر "زنجان - تهران" از مصوبات جلسه استانی سال ‪ ۸۵‬هیئت دولت بود که با موافقت و همکاری وزارت راه و ترابری و دستگاه های اجرایی ذیربط استان راه‌اندازی می‌شود.

وی سرعت، آسایش ، برخورداری از سیستم صوتی تصویری و تهویه مطبوع را ازجمله مزیتهای این قطار عنوان کرد وافزود: این قطار همه ‌روزه ساعت پنج و 40 دقیقه‬ صبح از زنجان به ‌سمت تهران حرکت و ساعت 14 و 40 ‬بعدازظهر نیز ایستگاه تهران را به ‌مقصد زنجان ترک می‌کند.

کد مطلب 560451

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