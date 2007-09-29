استقلال بهترین بازی خود را مقابل صبا انجام داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ضیایی پس از تساوی یک بریک تیمش مقابل استقلال با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس مجموعه ورزشی آزادی افزود: فکر می کنم دو تیم استقلال و صباباتری بازی خوبی را به نمایش گذاشتند که تماشای آن برای حاضرین در ورزشگاه لذت بخش بود.

وی یاد آور شد: پیش از این گفته بودم که باید به این تیم استقلال و کادر فنی اش فرصت داد تا توانایی خود را به اثبات برساند. استقلال روز به روز بهتر از قبل می شود و امروز (جمعه) توانست بهترین بازی خود در فصل جاری را مقابل صباباتری به نمایش بگذارد.

سرمربی تیم فوتبال صباباتری با تاکید بر این نکته که تیمش به معنای واقعی مقابل استقلال فوتبال بازی کرده است، افزود: پا به پای استقلال دویدیم و جوانمردانه بازی کردیم. موقعیت زیادی به دست آوردیم و در پاره ای از اوقات بر تیم استقلال تسلط داشتیم.

ضیایی با تشریح تاکتیک تیمش در دیدار مقابل استقلال گفت : استقلال در 10 دقیقه ابتدایی بازی با توجه به شناختی که نسبت به تیم ما داشت روی بازیکنان تاثیر گذارمان من تومن کار کرد. با توجه به این نکته دست به جابجایی در ترکیب اصلی زدیم. همین تغییرات باعث شد تا از زیر فشار خارج شویم فضای لازم را در اختیار بگیریم و گل برتری را به ثمر برسانیم.

وی تاکید کرد: گرچه تیم ما یکی از تیم های صدر جدولی است اما نیاز داریم که بیشتر از این کار و تمرین کنیم. بازیکنان ما نباید فکر کنند بالای جدول می مانند و باید تلاش شان را بیشتر کنند.

سرمربی تیم فوتبال صباباتری درپاسخ به این سئوال که "آیا تساوی نتیجه ای عادلانه برای بازی تیمش مقابل استقلال بود؟"، گفت: نمی دانم. اما شانس گل صددرصد ما بیشتر از استقلال بود.

وی از اظهارنظر پیرامون چگونگی به ثمر رسیدن گل اول تیم فوتبال استقلال، خودداری کرد و در خصوص دلایل تعویض محسن بیات با آلن آدویچ گفت: ما تعویض ها را بر اساس روند بازی انجام می دهیم. تعویض بیات نیز بر همین اساس انجام شد.

ضیایی درخصوص میزبانی صباباتری از تیم های استقلال و پرسپولیس در بازی ورزشگاه شهید درخشان صباشهر گفت: در این خصوص اطلاع کاملی ندارم. اما می دانم سیاست مدیریت باشگاه بر این است که از تمام حق و حقوق خود به شکل کامل دفاع کند.