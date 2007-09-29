فرهنگ قرآنی در پیشبرد جامعه نقش موثری دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت السلام احمد رضائیان شامگاه جمعه در مراسم افتتاح مرکز قرآنی تسنیم اراک افزود: مراکز قرآنی در این زمینه وظیفه مهمی دارند که باید با تبیین مبانی و اصول قرآن، آموزش را به سمت نهادینه شدن قرآن و فرهنگ قرآنی بیش ببرند.

وی با اشاره به آغاز نهضت قرآن آموزی در کشور اضافه کرد: تنها خواندن قرآن مهم نیست بلکه عمل به قرآن و دستورات قرآن از اهیمت بالایی برخوردار است چنانچه عمل به قرآن بسیاری از مشکلات جامعه را حل می کند و جامعه را به سوی تعالی در همه ابعاد سوق می دهد.

رضائیان با بیان اینکه بهترین راهکار در اداره جامعه دستورات قرآن است گفت: توسعه قرآن در ایران اسلامی به برکت انقلاب اسلایم رخ داد و اگر دشمن تا کنون نتوانسته بر ما مسلط شود به واسطه و به برکت قرآن بوده است.

وی تصریح کرد: امروز دشمن با تمام ابزارهای تبلیغی خود و با بکارگیری منافقین و نیروهای خود در پی رخنه در جوانان و بی تفاوت کردن آنان نسبت به مسائل دنیی و فرهنگی است که نقش مراکز قرآنی در این زمینه می تواند سازنده و سرنوشت ساز باشد.

وی با اشاره به استقبال جوانان از برنامه های قرآنی اضافه کرد: ایجاد شناخت و انگیزه در جوانان بهترین راه برای مقابله با هر توطئه و تسهیل امور است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی ماه رمضان را بهترین فرصت برای انس با قرآن و خودسازی خواند و یادآور شد: باید از لحظه های این ماه برای نگرش در خود، خودسازی و تعیین افق آینده زندگی بر اساس معیارهای دینی استفاده کرد.

در ادامه این مراسم،عقیل فتحعلیان رئیس مرکز قرآنی تسنیم اراک با اشاره به اهمیت توسعه قرآنی برای انس بیشتر با قرآن افزود: توسعه فرهنگ قرآنی در گروی توسعه مراکز قرآنی است.

وی تصریح کرد: مرکز قرآنی تسنیم با دو میلیون تومان اعتبار راه اندازی شد که در هر ترم دو ماهه 18 کلاس 30 نفره با مجموع 540 نفر تشکیل می دهد.

فتحعلیان با اشاره به اینکه این کلاس ها آموزش ضمن خدمت برای کارکنان دولت برگزار می کند اضافه کرد: با سامان دهی توزیع لوح های فشرده قرآنی، توزیع این لوح ها در استان توسط این مرکز انجام می شود.