شش ماه پس از کنفرانس بین المللی به معاهده سازش دست خواهیم یافت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابومازن ادعا کرد: در کنفرانس بین المللی صلح که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود، اصول اساسی معاهده صلح با اسرائیل را تعیین و ظرف شش ماه این معاهده صلح را امضا خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه کنفرانس بین المللی صلح در تاریخ 15 نوامبر در واشنگتن آغاز به کار خواهد کرد، اظهار داشت: ما مشاهده کردیم که تمام کشورهای دنیا به برگزاری این کنفرانس و موفقیت آن اهتمام می ورزند.

ابومازن بدون اشاره به مخالفتهای گسترده مردم و گروه های مقاومت فلسطینی با هرگونه سازش با اسرائیل با توجه به اینکه این رژیم به صراحت با حقوق مشروع ملت فلسطین از جمله حق بازگشت آوارگان و بازگرداندن قدس شریف به آنها، از کشورهای دنیا خواست که این فرصت(کنفرانس بین المللی صلح) را برای تشکیل دولت فلسطین غنیمت بشمارند.

وی افزود: مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیلی در روزهای آتی، فراهم کردن مقدمات برگزاری کنفرانس بین المللی صلح را آغاز خواهند کرد.

وی بار دیگر مذاکره با جنبش حماس را رد کرد و مذاکره با این جنبش را مشروط بر بازگرداندن اوضاع نوارغزه به پیش از حوادث اواسط ژوئن از سوی حماس دانست.

پیش بینی می شود در کنفرانس بین المللی صلح، علاوه بر سران تشکیلات خودگردان فلسطین و اسرائیل نمایندگان کمیته چهارجانبه، کشورهای عضو دائم شورای امنیت، کشورهای عضو گروه هشت و برخی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد حضور داشته باشند.

سخنگوی جنبش حماس در نوارغزه در واکنش به اظهارات ابومازن اعلام کرد که این جنبش با هر گونه توافقنامه صلحی که منجر به آسیب رساندن به حقوق ملت فلسطین شود مخالف است.

لازم به ذکر است ابومازن در حالی از فراهم کردن مقدمات برگزاری کنفرانس بین المللی صلح سخن می گوید که رژیم صهیونیستی اخیرا نوارغزه را به عنوان یک منطقه متخاصم اعلام کرده و طی 48 ساعت گذشته در حملات متعدد به نوارغزه، 13 فلسطینی را به شهادت رسانده است.