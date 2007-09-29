پژوهش های بدرالزمان قریب در زبان های ایران باستان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب حاضر حاوی مقاله‌ها و جستارهایی است که نتیجه چهار دهه پژوهش مستمر دکتر بدرالزمان قریب در حوزه زبان‌های ایرانی باستان و میانه و نیز کیش مانوی است.

این مجموعه سیزده مقاله فارسی، دو مقاله انگلیسی و همچنین گزارش یک سفر علمی (به سن‌پترزبورگ) را در خود جای داده‌ است. قدیمی‌ترین مقاله این مجموعه نخستین بار طی سال‌های 46 ـ 1345 و جدیدترین آنها در سال 1384 منتشر شده ‌است.

مقاله‌های این مجموعه نه براساس تقدم و تأخر بلکه براساس موضوع رده‌بندی شده‌است. عناوین برخی مقالات فارسی این مجموعه عبارت اند از: کتیبه جدید خشیارشا، کتیبه تازه‌ یافته خط میخی منسوب به خشیارشا، ماهیار نوابی و سنگ ‌نبشته بغستان (بیستون)، آپادانا؛ ایوان، کتیبه‌ای به خط پهلوی در چین، تأثیر قانون بارتلمه بر ساختار فعل‌های زبان فارسی، تحول وجه تمنایی به ماضی استمراری در زبان‌های ایرانی، تاریخچه گویش‌شناسی در ایران، سخنی درباره منوهمد روشن (بهمن روشن) و...

این مجموعه چند مقاله به زبان انگلیسی را هم دربر دارد.

"پژوهش‌های ایرانی باستان و میانه" نوشته دکتر بدرالزمان قریب - عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی - به‌ کوشش محمد شکری فومشی از سوی نشر طهوری در 1100 نسخه و با ‌بهای 52000 ریال منتشر شده ‌است.