دانشمندان تمام مواد ژنوم های میتوکندریال ماموت ها را بدست آوردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه پن و مرکز ژنتیک دیرینه دانشگاه کپنهاگ با همکاری محققان یک کنسرسیوم بین المللی کشف کردند که موهای بدن می توانند یک منبع ایده آل برای جداسازی DNA گونه های حیوانات منقرض شده ای مثل ماموت ها باشند.

این دانشمندان که نتایج یافته های خود را در تازه ترین شماره مجله ساینس منتشر کرده اند، توانستند به تمام مواد ژنوم های میتوکندریال 10 ماموتی که بقایای آنها در منطقه شمال سیبری کشف شده و قدمتی در حدود 50 هزار تا 120 هزار سال دارند، دست یابند.

تاکنون تنها 7 ژنوم میتوکندریال حیوانات منقرض شده شامل چهار گونه قدیمی پرنده، دو ماموت و یک "مستودون" (پستانداری شبیه‌ فیل‌ که‌ در دوران‌الیگوسن‌ وپلیستوسن‌ میزیسته‌ است) بدست آمده بود.

در این خصوص این دانشمندان اظهار داشتند: "DNA حاصل در استخوان و ماهیچه ها به راحتی تحلیل می رود و اغلب محتوی مواد ژنتیکی منابع دیگری چون باکتری ها است. این درحالی است که استفاده از موی بدن این جانوران برای تهیه DNA آسانتر است و به علاوه مواد ژنتیکی آن کاملا خالص بوده و متعلق به خود جانور است."