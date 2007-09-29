خادمین مساجد بیمه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی سجادی گفت: این طرح با حمایت دولت نهم و با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین هزینه حق بیمه را دولت پرداخت می کند، افزود: تنها 7 درصد حق بیمه را خادمین مساجد پرداخت می کنند.

وی اظهار داشت: تمام خادمین مساجد سراسر استان تهران با مراجعه به ادارات اوقاف مناطق خود می تواند فرم بیمه را دریافت و مراحل اجرای آن را طی کنند.

سجادی همچنین با اشاره به اینکه بیمه خادمین، امنیت شغلی آنها در پی دارد تصریح کرد: خادمین مساجد افراد بسیار زحمت کشی هستند که تحت پوشش بیمه قرار گرفتن یکی از درخواست های آنها در پی سالهای گذشته بود.