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۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۳۱

خادمین مساجد بیمه می شوند

مدیر کل اوقاف و امور خیره استان تهران اعلام کرد: با حمایت دولت نهم برای نخستین بار خادمین مساجد استان تهران بیمه می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی سجادی گفت: این طرح با حمایت دولت نهم و با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین هزینه حق بیمه را دولت پرداخت می کند، افزود: تنها 7 درصد حق بیمه را خادمین مساجد پرداخت می کنند.

وی اظهار داشت: تمام خادمین مساجد سراسر استان تهران با مراجعه به ادارات اوقاف مناطق خود می تواند فرم بیمه را دریافت و مراحل اجرای آن را طی کنند.

سجادی همچنین با اشاره به اینکه بیمه خادمین، امنیت شغلی آنها در پی دارد تصریح کرد: خادمین مساجد افراد بسیار زحمت کشی  هستند که تحت پوشش بیمه قرار گرفتن یکی از درخواست های آنها در پی سالهای گذشته بود.

کد مطلب 560480

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