غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفتگو با مهر در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر اینکه به دلیل بالابودن قیمت سهام شرکت های دولتی که در راستای اصل 44 قانون اساسی واگذار می شود، خریداری برای آنها وجود ندارد، گفت: هم خریدار وجود دارد و هم قیمت ها منطقی است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: فروش بالای سهام و رشد شاخص های بورس خلاف این نظرات را نشان می دهد، اما در کشور ما برخی افراد که ادعای روشنفکری دارند، هیچگاه دست از انتقاد بر نمی دارند.

به گفته وی آئین نامه قیمت گذاری سهام شرکت های دولتی در هیئت دولت در حال نهایی شدن است و این در حالی است که تصویب لایحه اجرایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیز در مجلس به زودی نهایی می شود، بنابراین تمام ابزارهای قانونی لازم برای واگذاری سهام شرکت های دولتی فراهم می شود.

کردزنگنه با اشاره به تصویب 30 ماه از لایحه اصل 44 در مجلس، اظهارداشت: براساس برنامه زمانبندی مشخص شده برای واگذاری شرکت های دولتی، قرار است 275 شرکت تا پایان سال جاری واگذار شود.

وی همچنین از واگذاری 20 شرکت دولتی به صورت مزایده در 23 مهر ماه سال جاری خبرداد و افزود: مجامع بانک ها و بیمه ها نیز برگزار شده و به زودی یکی از بانک ها که یا بانک ملت و یا تجارت خواهد بود، وارد بورس می شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که شرکت های تامین سرمایه تا چه حد توانسته اند به تامین سرمایه بازار برای کمک به خرید شرکت های دولتی کمک کنند، اظهارداشت: شرکت های تامین سرمایه که همان بانک های سرمایه گذاری هستند، به عنوان مکمل های خصوصی سازی می توانند پشتوانه خصوصی سازی باشند.

وی با بیان اینکه این شرکت ها دارای سرمایه لازم برای خرید سهام هستند، در غیر این صورت بورس مجوز تاسیس آنها را صادر نمی کرد، گفت: تعهد پذیره نویسی سهام و خرید سهام توسط این شرکت ها قابل انجام است.

کردزنگنه با اشاره به اینکه همکاری سازمان خصوصی سازی با این شرکت ها در لایحه اصل 44 نیز پیش بینی شده است، اضافه کرد: این شرکت ها با انعقاد قرارداد با سازمان خصوصی سازی که البته هنوز قراردادی منعقد نشده، فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: با تصویب نهایی لایحه اصل 44 قانون اساسی در مجلس قراردادهایی بین سازمان خصوصی سازی و شرکت های تامین سرمایه که تعداد آنها افزایش خواهد یافت، منعقد خواهد شد.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی یکی از اقدامات لازم برای خرید سهام شرکت های دولتی را اعطای وام ذکر کرد و گفت: تشکیل شرکت های تامین سرمایه که هم اکنون در بسیاری از کشورها انجام شده است، باعث رونق بازار بورس و خصوصی سازی در کشور می شود.