صعود رکابزنان ایران / عسگری صدرنشین آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در رده ‌بندی ماه سپتامبر امتیاز آورترین دوچرخه‌ سواران حاضر در تورهای آسیایی، حسین عسگری و قادرمیزبانی همچنان در صدر آسیا قرار دارند. در رده‌ بندی جدید حسین عسگری کاپیتان تیم ملی ایران و عضو تیم جیانت تایوان با کسب 313 امتیاز با یک پله صعود جای قادر میزبانی را در صدر گرفت. "میزبانی" صدرنشین چهار ماه گذشته این رده‌بندی با کسب 300 امتیاز در جای دوم ایستاد.

تاکاشی میازاوا از ژاپن با 233 امتیاز و سه پله صعود به مکان سوم رسید. پارک سونگ بائک از کره‌ی جنوبی با 202 امتیاز و شش پله صعود در جای چهارم قرار گرفت.

مهدی سهرابی رکابزن باشگاه دانشگاه آزاد با 163 امتیاز به مکان پنجم رسید. او در رده‌بندی ماه قبل ششم بود. احد کاظمی با 144 امتیاز و سه پله صعود در مکان هشتم قرار گرفت. دیگر رکابزنان ایرانی حاضر در رده‌بندی پنجاه نفر نخست به شرح زیر است:

مکان 16؛ حسین ناطقی با 80 امتیاز

مکان 19؛ صمد پورسیدی با 77 امتیاز

مکان 28؛ حسین جهانبانیان با 66 امتیاز

مکان 45؛ مهدی فریدی با 44 امتیاز