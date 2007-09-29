رئیس جدید انجمن قلم شنبه آینده معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با انتخاب هیئت مدیره و بازرسان تازه انجمن قلم ایران، نخستین نشست برای تعیین رئیس، نایب رئیس و دیگر مسئولیت های این تشکل ادبی برگزار می شود.

جلسه شنبه آتی این انجمن اولین نشست هیئت مدیره جدید خواهد بود که به سنت همیشگی کار رای گیری و انتخاب مسئولان تازه را انجام می دهد.

هفته گذشته علی‌اکبر ولایتی، جواد محقق، راضیه تجار، محمدرضا سرشار، امیرحسین فردی، مجتبی رحماندوست و فیروز زنوزی جلالی به عنوان اعضای اصلی و سید علیرضا سجادپور، شهریار زرشناس و سمیرا اصلان‌پور به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره و محمدرضا اصلانی، محمد نوری‌زاد و مریم صباغ‌زاده ایرانی به عنوان اعضای اصلی و احمد عربلو و محمد گودینی به عنوان اعضای علی‌البدل بازرسان انجمن انتخاب شدند.