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۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۳۳

رئیس جدید انجمن قلم شنبه آینده معرفی می شود

رئیس جدید انجمن قلم شنبه آینده معرفی می شود

نخستین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن قلم ایران روز شنبه 14 مهرماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با انتخاب هیئت مدیره و بازرسان تازه انجمن قلم ایران، نخستین نشست برای تعیین رئیس، نایب رئیس و دیگر مسئولیت های این تشکل ادبی برگزار می شود.

جلسه شنبه آتی این انجمن اولین نشست هیئت مدیره جدید خواهد بود که به سنت همیشگی کار رای گیری و انتخاب مسئولان تازه را انجام می دهد.

هفته گذشته علی‌اکبر ولایتی، جواد محقق، راضیه تجار، محمدرضا سرشار، امیرحسین فردی، مجتبی رحماندوست و فیروز زنوزی جلالی به عنوان اعضای اصلی و سید علیرضا سجادپور، شهریار زرشناس و سمیرا اصلان‌پور به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره و محمدرضا اصلانی، محمد نوری‌زاد و مریم صباغ‌زاده ایرانی به عنوان اعضای اصلی و احمد عربلو و محمد گودینی به عنوان اعضای علی‌البدل بازرسان انجمن انتخاب شدند.

کد مطلب 560491

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