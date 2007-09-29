موفقیت دانشجوی ایرانی در کنگره جهانی داروسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش گروه فارماسوتیکس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حامد همیشه کار، دانشجوی دکتری تخصصی گروه فارماسیوتیکس این دانشکده توانست برنده یکی از جوایز مالی این بخش شود.

همچنین این دانشجو از سوی فدراسیون بین المللی داروسازی به عنوان برترین پژوهشگر جوان این بخش انتخاب شد.

این دانشجو با هزینه شخصی خویش عازم این کنگره بین المللی شده بود و موضوع مقاله ارائه شده وی بخشی از نتایج پایان نامه دوره دکتری تخصصی و تحت راهنمایی مشترک اساتید دکتر امامی، دکتر روح الامین، دکتر گیلانی، دکتر نخودچی، دکتر مینائیان و دکتر مهدوی انجام شده است.

شصت و هفتمین کنگره بین‌المللی FIP (فدراسیون بین المللی داروسازی) از 31 آگوست تا 6 سپتامبر در شهر پکن برگزار شد.