فیروز کریمی کتک خورد / او دیگر به اهواز بر نمی گردد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار که در چارچوب هفته هفتم رقابت های لیگ برتر و در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد و درنهایت با پیروزی 2 بر صفر تیم استقلال اهواز به پایان رسید، با حاشیه های زیادی همراه بود.

در دقیقه 5 این دیدارمحمد عباسی مربی تیم فوتبال برق شیراز به علت اعتراض به داور از نیمکت مربیان اخراج شد. همچنین حشمت شیخ رباط دستیار فیروز کریمی که در بین دو نیمه به نوید مظفری به دلیل اعلام نکردن یک ضربه پنالتی معترض شده بود، از روی نیمکت مربیان اخراج شد.

در آخرین دقایق این دیدار فیروز کریمی با سادات مسئول چمن ورزشگاه درگیری فیزیکی پیدا کرد. در این درگیری که دلیل آن آبیاری زمین چمن ورزشگاه یک ساعت پیش از آغاز مسابقه بود، کریمی پس از درگیری فیزیکی با سادات که به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و درگیری لفظی با یکی از مسئولان اداره تربیت بدنی استان، اعلام کرد که اگر طلا هم به او بدهند، دیگر حاضر به بازگشت به اهواز نیست.

در کنفرانس مطبوعاتی همه منتظر ورود مربیان دو تیم خصوصا کریمی بودند اما یاوری به علت شکست تیمش در کنفرانس شرکت نکرد و عبدالحمید رمضانی به جای سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز در کنفرانس شرکت کرد. وی در پاسخ به دلایل حضور نیافتن کریمی در کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که از این مربی خواستیم با وضعیت موجود و سر و صورت آسیب دیده مقابل دوربین های تلویزیونی حاضر نشود.

در ادامه رمضانی گفت:« متاسفم برای استانی که سرمربی تیم مشکل دار آن را در زمین خودش کتک می زنند. ما در این چندساله تنها تیم خصوصی لیگ برتر بوده ایم اما در نهایت در مسابقات مان اتفاقاتی رخ داده که باعث می شود مربی ما به علت شدت ضربات وارد شده به بیمارستان منتقل شود. چرا زمین بازی را پیش از آغاز مسابقه خیس کردند که مقصر بروز همه این اتفاقات مسئولان استانی هستند.»

پس از این اتفاقات کریمی طبق روال همیشگی که پس از بازی به تهران بازمی گشت و پس از یک روز استراحت دوباره به اهواز برمی گشت، ساعت 24 شب گذشته با پروازی مستقیم اهواز را به سمت تهران ترک کرد و تا آخرین لحظات هم برتصمیم خود مبنی بر بازنگشتن به اهواز، پا فشاری می کرد.