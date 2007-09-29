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۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۴۱

تحصیل جوانمردی از رهگذر جوانی الزامی است

تحصیل جوانمردی از رهگذر جوانی الزامی است

رئیس سازمان ملی جوانان در دیدار با دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) بر تحصیل جوانمردی از رهگذر جوانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجه الاسلام حاج علی اکبری در دیدار با دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) گفت: حفاظت از کیان و حدود عزت ملتی بزرگ، رسالتی سنگین اما افتخار آمیز است و این خدمت از مقدس ترین خدماتی است که هر جوان می تواند به کشور خود داشته باشد.

وی با اشاره به ثبت روزهای 8 سال دفاع مقدس در تاریخ و حافظه ملت ایران افزود: خوشا به سعادت آنان که در جوانی به جوانمردی دست یافتند در این راستا می توان گفت اگر دوران جوانی هم گذرا باشد اما جوانمردی همیشگی است . اصحاب کهف ، دوران جوانی را پشت سر گذاشته بودند اما قرآن از آنان با نام جوانمردان یاد می کند.

رئیس سازمان ملی جوانان ، نقطه آغاز جوانمردی را پا گذاشتن بر روی خواهش های نفسانی دانست و اظهار داشت: اگر انسان بتواند بر نفس خود امیری کند، جریان فتوت آغاز خواهد شد و در پی فتوت ، عفت، مهار کردن نفس و زندگی بر اساس فرمان های الهی محقق می شود که در نهایت این روند ، نقطه عظمت قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه منزل شجاعت، وفا و صدق و راستی پس از دستیابی به عفت جلوه گر می شود گفت: در نتیجه این سیر، فرد به حقیقت ولایت و محبت دست یافته است و این منزل تمام علما و بلند نظران است. صبر و استقامت ، ایستادن در برابر دشمنان خدا ومردم ، رعایت ادب بندگی در برابر خداوند و آرزوهای بزرگ از ویژگی های جوانمردان است.

حجه الاسلام حاج علی اکبری ماه رمضان را ماه تمرین جوانمردی عنوان کرد و افزود: در این ماه دعای روزه داران برای همه اهالی دوزخ و تمامی بندگان خداوند است. این آرزوی بزرگ زمینه جوانمردی را فراهم می کند و امید است که در این ماه جوانان ، از رهگذر جوانی ، جوانمردی را تحصیل کرده و به منزل عشق به خدا و ولایت الهی دست پیدا کنند.

کد مطلب 560495

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