تحصیل جوانمردی از رهگذر جوانی الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجه الاسلام حاج علی اکبری در دیدار با دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) گفت: حفاظت از کیان و حدود عزت ملتی بزرگ، رسالتی سنگین اما افتخار آمیز است و این خدمت از مقدس ترین خدماتی است که هر جوان می تواند به کشور خود داشته باشد.

وی با اشاره به ثبت روزهای 8 سال دفاع مقدس در تاریخ و حافظه ملت ایران افزود: خوشا به سعادت آنان که در جوانی به جوانمردی دست یافتند در این راستا می توان گفت اگر دوران جوانی هم گذرا باشد اما جوانمردی همیشگی است . اصحاب کهف ، دوران جوانی را پشت سر گذاشته بودند اما قرآن از آنان با نام جوانمردان یاد می کند.

رئیس سازمان ملی جوانان ، نقطه آغاز جوانمردی را پا گذاشتن بر روی خواهش های نفسانی دانست و اظهار داشت: اگر انسان بتواند بر نفس خود امیری کند، جریان فتوت آغاز خواهد شد و در پی فتوت ، عفت، مهار کردن نفس و زندگی بر اساس فرمان های الهی محقق می شود که در نهایت این روند ، نقطه عظمت قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه منزل شجاعت، وفا و صدق و راستی پس از دستیابی به عفت جلوه گر می شود گفت: در نتیجه این سیر، فرد به حقیقت ولایت و محبت دست یافته است و این منزل تمام علما و بلند نظران است. صبر و استقامت ، ایستادن در برابر دشمنان خدا ومردم ، رعایت ادب بندگی در برابر خداوند و آرزوهای بزرگ از ویژگی های جوانمردان است.

حجه الاسلام حاج علی اکبری ماه رمضان را ماه تمرین جوانمردی عنوان کرد و افزود: در این ماه دعای روزه داران برای همه اهالی دوزخ و تمامی بندگان خداوند است. این آرزوی بزرگ زمینه جوانمردی را فراهم می کند و امید است که در این ماه جوانان ، از رهگذر جوانی ، جوانمردی را تحصیل کرده و به منزل عشق به خدا و ولایت الهی دست پیدا کنند.