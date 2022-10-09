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۱۷ مهر ۱۴۰۱، ۷:۲۸

وزیر نیرو:

شناخت دشمن و شیوه‌های نفوذ از مهمترین درس‌های شهدا است

شناخت دشمن و شیوه‌های نفوذ از مهمترین درس‌های شهدا است

بوشهر- وزیر نیرو گفت: درسی که ما امروز باید یاد بگیریم این است که دشمن را خوب بشناسیم و روش‌های نفوذ را بدانیم و کاری کنیم که شهدا در زمان حیات خودشان کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان شنبه‌شب در مراسم یادواره شهدای خلیج فارس که در جوار روستای درازی برگزار شد اظهار داشت: در سال‌های ۶۵ و ۶۶ آمریکا در جنگی که رژیم بعثی عراق با حمایت دیگر کشورها آغاز کرده در نبرد مستقیم در خلیج فارس شرکت کردند و هیمنه آنها شکسته شد.

وی افزود: امروز شیطان بزرگ مسیر خود را تغییر داده و از جنگ مستقیم به جنگ اقتصادی روی آورده و بعد از شکست در جنگ‌های فرهنگی به جنگ امنیتی روی آورده است.

محرابیان ادامه داد: درسی که ما امروز باید یاید بگیریم این است که دشمن را خوب بشناسیم و روش‌های نفوذ را بدانیم و کاری بکنیم که شهدا در زمان حیات خودشان کردند.

وی گفت: ملت غیور ایران نشان دادند همان طور که در مقابله دشمن سربلند بیرون آمدند در برابر حملات اقتصادی هم پیروز می‌شوند.

شناخت دشمن و شیوه‌های نفوذ از مهمترین درس‌های شهدا است

محرابیان ادامه داد: علی رغم اینکه ایران اسلامی در شرایط سخت تحریم‌های فلج کننده دشمن قرار داشت ولی شاهد رشد و پیشرفت بودیم.

وی ادامه داد: در سایه هم تحریم و اتکا به توان داخل برداشت ما از میادین مشترک نفتی با کشور همسایه افزایش یافت.

محرابیان خاطر نشان کرد: تمام طرح‌های توسعه‌ای و اتفاقاتی که افتاده به اتکا و حرکت نیروهای مخلص و متخصص داخل و عزیزانی که به اتکا به علم و دانش توانستند حماسه اقتصادی بیفزایند که نتیجه مقاومت است.

وی با اشاره به اینکه تحریم‌های اقتصادی ملت را فلج نکرد؛ افزود: تحریم‌ها باعث شد امروز ایران اسلامی در حوزه فنی، مهندسی و اقتصادی سربلند باشد.

محرابیان ادامه داد: در حوزه اقتصادی ضرورت دارد همچون حرکتی که در دفاع مقدس داشتیم در اقتصاد علم و فناوری که رشد خوبی داشتیم با اتکا به نیروهای داخلی شاهد رشد و بالندگی بیش از پیش باشیم.

وی گفت: استان بوشهر در تاریخ همواره مورد تهاجم استعمارگران و دشمنان بوده و اول سنگربان جمهوری اسلامی و سرزمین ایران اسلامی در طول تاریخ بارها مورد هجوم قرار گرفته است.

شناخت دشمن و شیوه‌های نفوذ از مهمترین درس‌های شهدا است

محرابیان خاطر نشان کرد: در ۲۴۰ سال پیش استعمارگران پرتقالی و هلندی به خلیج فارس حمله و خارگ را اشغال کردند و قصد تعرض به بوشهر داشتند که با مقاومت دلاورمردان استعمارگران شکست خوردند.

کد مطلب 5604970

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