به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان شنبه‌شب در مراسم یادواره شهدای خلیج فارس که در جوار روستای درازی برگزار شد اظهار داشت: در سال‌های ۶۵ و ۶۶ آمریکا در جنگی که رژیم بعثی عراق با حمایت دیگر کشورها آغاز کرده در نبرد مستقیم در خلیج فارس شرکت کردند و هیمنه آنها شکسته شد.

وی افزود: امروز شیطان بزرگ مسیر خود را تغییر داده و از جنگ مستقیم به جنگ اقتصادی روی آورده و بعد از شکست در جنگ‌های فرهنگی به جنگ امنیتی روی آورده است.

محرابیان ادامه داد: درسی که ما امروز باید یاید بگیریم این است که دشمن را خوب بشناسیم و روش‌های نفوذ را بدانیم و کاری بکنیم که شهدا در زمان حیات خودشان کردند.

وی گفت: ملت غیور ایران نشان دادند همان طور که در مقابله دشمن سربلند بیرون آمدند در برابر حملات اقتصادی هم پیروز می‌شوند.

محرابیان ادامه داد: علی رغم اینکه ایران اسلامی در شرایط سخت تحریم‌های فلج کننده دشمن قرار داشت ولی شاهد رشد و پیشرفت بودیم.

وی ادامه داد: در سایه هم تحریم و اتکا به توان داخل برداشت ما از میادین مشترک نفتی با کشور همسایه افزایش یافت.

محرابیان خاطر نشان کرد: تمام طرح‌های توسعه‌ای و اتفاقاتی که افتاده به اتکا و حرکت نیروهای مخلص و متخصص داخل و عزیزانی که به اتکا به علم و دانش توانستند حماسه اقتصادی بیفزایند که نتیجه مقاومت است.

وی با اشاره به اینکه تحریم‌های اقتصادی ملت را فلج نکرد؛ افزود: تحریم‌ها باعث شد امروز ایران اسلامی در حوزه فنی، مهندسی و اقتصادی سربلند باشد.

محرابیان ادامه داد: در حوزه اقتصادی ضرورت دارد همچون حرکتی که در دفاع مقدس داشتیم در اقتصاد علم و فناوری که رشد خوبی داشتیم با اتکا به نیروهای داخلی شاهد رشد و بالندگی بیش از پیش باشیم.

وی گفت: استان بوشهر در تاریخ همواره مورد تهاجم استعمارگران و دشمنان بوده و اول سنگربان جمهوری اسلامی و سرزمین ایران اسلامی در طول تاریخ بارها مورد هجوم قرار گرفته است.

محرابیان خاطر نشان کرد: در ۲۴۰ سال پیش استعمارگران پرتقالی و هلندی به خلیج فارس حمله و خارگ را اشغال کردند و قصد تعرض به بوشهر داشتند که با مقاومت دلاورمردان استعمارگران شکست خوردند.