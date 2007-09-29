"فرهنگ داستان نویسان ایران" به زودی می آید

حسن میرعابدینی - منتقد و محقق ادبی - به خبرنگار مهر گفت: فرهنگ داستان نویسان" نخستین بار در سال 1374 منتشر شد. اما با توجه به اینکه فرهنگ ها اصولا خاصیتی کامل نشدنی دارند و مرتب افراد جدید و مطالب نو به آنها افزوده می شود، تصمیم گرفتم توضیحاتی به آن اضافه کنم. درواقع این کتاب تازه اثری جدید خواهد بود.

وی ادامه داد: چاپ جدید این کتاب با توضیحاتی که ارائه کرده ام دو برابر حجم چاپ جدیده شده است. در این چاپ نویسندگان تا دهه هشتاد را به روز و گردآوری کرده ام.

از این محقق ادبی، "صد سال داستان نویسی ایران" (چاپ چهارم) از سوی نشر چشمه و "هشت سال داستان کوتاه" (چاپ دوم) به وسیله نشر کتاب خورشید به تازگی وارد بازار کتاب شده است.

"صد سال داستان نویسی ایران" نگاهی به داستان ها و رمان های نوشته شده از سال 1274 شمسی تا کنون دارد. میرعابدینی در این کتاب به تحلیل آثاری که در سده اخیر ایران منتشر شده اند پرداخته است.

"هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی" هم که در دو جلد گردآوری شده، به معرفی داستان های نمونه ایرانی در فاصله سال های 1300 تا 1380 پرداخته است.