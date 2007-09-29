معاون امور آماده سازی سهام و شرکت های دولتی سازمان خصوصی سازی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه مدیرعامل شرکت بورس به تازگی نامه ای به سازمان خصوصی سازی مبنی بر پیشنهاد افزایش عرضه اولیه سهام شرکت های وارد شده به بورس ارسال کرده است، افزود: از دلایل تقاضای این افزایش سهام، کمبود عرضه در بازار مطرح شده است.

اسماعیل غلامی تصریح کرد: تبدیل عرضه اولیه 5 درصدی سهام شرکت های دولتی در بورس به عرضه های 10 درصدی مستلزم تغییر ماده 10 آئین نامه ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذ شده در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه است.

وی با بیان اینکه افزایش عرضه اولیه سهام مناسب است، گفت: اما براساس آئین نامه مذکور تنها تا 5 درصد سهام شرکت ها برای کشف قیمت قابل عرضه در بورس خواهد بود. به عبارت دیگر، شرکتی که برای اولین بار وارد بورس می شود، باید تا 5 درصد برای کشف قیمت عرضه شود.

غلامی ادامه داد: می توان برای عرضه بیشتر سهام چنین شرکت هایی در ابتدا 5 درصد اولیه را وارد بورس کرد و سپس 5 درصد دیگر را عرضه نمود، مانند سهام شرکت ملی مس که در ابتدا 5 درصد برای کشف قیمت و سپس دو درصد دیگر عرضه شد.

وی با تاکید بر اینکه عرضه بیش از 5 درصد سهام چنین شرکت هایی برای کشف قیمت در بورس مستلزم تغییر آئین نامه آن است، تصریح کرد: غیر از 5 درصد سهام عرضه شده برای کشف قیمت، 5 درصد بقیه برای آزاد شدن سهام در بازار و به عبارت دیگر شناور کردن بیشتر سهام در بازار است.

عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: برای اینکه میزان عرضه و تقاضا در بازار کم نباشد و قانون عرضه و تقاضا تا حدودی رعایت شود، نظر مدیرعامل شرکت بورس ریختن 5 درصد دیگر سهام به بازار به عنوان سهام شناور بود، زیرا سهامی که بلوکی است، شناور نیست.