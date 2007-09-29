BRT قطعا نیازی به مصوبه شورای عالی ترافیک ندارد

مهندس مهرداد تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد: خطوط BRT به عنوان نوعی خط ویژه اتوبوسرانی توجیهات بسیاری دارد و شهرداری در خصوص احداث آن نیازی به مصوبه شورای عالی ترافیک ندارد و در صورت نیاز احتمالی هم - که لزومی را برای آن متصور نیستیم - باید توجه داشت که شهر تهران دارای شورای ترافیک است.

وی با اشاره به تکمیل تدریجی خط فعلی BRT یادآور شد: در برآوردهای اولیه، بسیاری از شهروندان استفاده کننده، از این خطوط رضایت مطلوبی دارند چراکه طی مسیر دپوی شرق تا میدان آزادی برای شهروندان سریعتر و کوتاهتر شده است.

مشاور عالی شهردار تهران افزود: خطوط BRT قابلیت زیادی در جذب مسافران درون شهری را دارا هستند و با توجه به آنکه شبکه حمل و نقل عمومی تهران هم اکنون در شهرداری در حال طراحی است، ایجاد شبکه خطوط BRT نیز در کنار توسعه خطوط ویژه در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد.

وی تصریح کرد:باید در مقابل توسعه حمل و نقل عمومی ، استفاده از خودروهای شخصی را در شهر تهران محدود کرد و اینگونه خطوط را گسترش داد چراکه اکثر مسافرین درون شهری تهران از چند خط برای طی مسیرهای خود استفاده می کنند.

این کارشناس حمل و نقل و ترافیک همچنین افزود: در توسعه خطوط BRT باید توجه ویژه ای را به نرم افزار که همان مدیریت و کنترل خطوط است داشت تا از تجمع نا متوازن اتوبوس ها در یک نقطه و برخی از نا هماهنگی ها جلوگیری شود، تا بتوان به خوبی زمانبندی حرکت اتوبوس ها را در خط ایجاد نمود که این مسئله به خوبی در خط BRT فعلی لحاظ شده است.