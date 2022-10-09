ضرورت تخصیص اعتبارات لازم از سوی مجلس و دولت به صندوق روستاییان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در مراسم روز ملی روستا و عشایر که امروز برگزار شد، با اشاره به اینکه جامعه عشایر ۱۱ هزار شهید را تقدیم پیامبر اسلام کردند گفتند: یکی از شاخص‌های مهم پیشرفت و توسعه و اعتلای فرهنگ عمومی، گسترش بیمه و خدمات مرتبط با آن در جوامع بشری است.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم شاخص روشنی برای اعتلای فرهنگی داشته باشیم باید ببینیم فرهنگ بیمه در آن جامعه در چه جایگاهی است و هر قدر مردم بیشتر به سوی بیمه اختیاری روی بیاورند در این خصوص موفق تر بوده ایم.

وی گفت: امیدواریم روزی باشد که تمام زنان ما در خانه‌ها بیمه باشند و همچنین تمامی خانه‌ها و مغازه‌ها تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشند.

ابوترابی فرد گفت: تجار، کشاورزان و تولیدکنندگان باید با اطمینان خاطر خود را در عرصه تولید و خدمات بیمه کنند اما ما امروز با این نقطه فاصله داریم و یکی از مسئولیت‌های رسانه ملی تبیین فرهنگ بیمه است.

وی با اشاره به اینکه خداوند همه افراد بشر را بیمه کرده است، گفت: تمامی ما با گوهری به نام عقل بیمه خداوند هستیم و اگر عاقلانه زندگی کنیم و خود را به گوهر عقل بسپاریم دنیا و آخرت ما بیمه است. تمامی مشکلات ما به این دلیل است که با عقل فاصله پیدا کرده ایم.

ابوترابی فرد گفت: اگر از منابع طبیعی حراست کنیم و درست از آنها استفاده کنیم دیگر فقیر در کشور نخواهد بود و خداوند ثروت‌های زیادی را در اختیار ما قرار داده که باید از آنها استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: در آینده نه چندان دور روستاییان و عشایری داریم با سطوح درآمدی ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان که ۵ درصد حق بیمه را خود و دو برابر آن را دولت پرداخت می‌کند و آنها می‌توانند معادل درآمد خود را از بیمه دریافت کنند و زندگی خود را اداره کنند و این گام بزرگی برای ارتقای حیات اجتماعی است.

ابوترابی فرد از روستاییان، عشایر، کشاورزان و ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر خواست در حوزه بیمه ورود جدی پیدا کنند و هیأت امنای تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه نیز آئین نامه درستی را برای استفاده بهینه از منابع تهیه و تنظیم کنند تا سرمایه صندوق‌ها به عنوان پشتوانه‌ای برای آنها باشد نه تهدید.

وی گفت: باید عادلانه قدم برداریم و بدون تردید مشکلات امروز ما ناشی از مشکلات عقلانی و دور از دانش ماست که امیدواریم فرهنگ استقبال از بیمه اختیاری در کشور ارتقا پیدا کند و این منابع به پشتوانه جدی خلق ثروت و رشد اقتصادی در جامعه مبدل شود تا جامعه هدف صندوق بیمه روستاییان و عشایر از برکات این صندوق بهره لازم را ببرند.

ابوترابی فرد تاکید کرد: در سال گذشته بودجه صندوق ۱,۰۷۰ میلیارد تومان بود در حالی که امسال با افزایش ۳۵ درصدی به ۱,۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. با اراده‌ای که وجود دارد امیدواریم در سال آینده جهش جدی در افزایش تعداد بیمه شدگان که هم اکنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است، شاهد باشیم و مجلس و دولت منابع لازم را پیش بینی کنند تا شاهد رشد صندوق روستاییان و عشایر شویم.