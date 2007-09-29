موقعیت آسمان تابلوی ون گوگ پس از 119 سال کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک ستاره شناس 35 ساله ایتالیایی به نام "جان لوکا مازی"، مدیر پروژه تلسکوپ مجازی با بررسی تابلوی "شب ستاره ای روی رودان" کشف کرده است که ونسان ون گوگ در شب های پایانی ماه سپتامبر سال 1888 در حدود ساعت 22:30 در ساحل رودخانه رودان در نزدیکی شهر فرانسوی "آرله" این نقاشی را کشیده است.

در این تابلو دو عابر در حال گذر از جنوب غربی رودخانه رودان هستند که با نور دهکده نزدیک روشن شده است. در دورنمای تصویر به سمت شمال صورت فلکی دب اکبر دیده می شود که در دو مرحله از آسمان عبور می کند.

تابلوی "شب ستاره ای روی رودان"

اسرار این تابلو درست پس از 119 سال در "شب علم اروپا" 28 سپتامبر (شب گذشته) در ژنو فاش شد. در حقیقت با توجه به این کشف ون گوگ درست در چنین روزهایی این تابلو را کشیده است.

براساس گزارش آنسا، این ستاره شناس با مطالعه بیوگرافی ون گوگ محل خلق این اثر هنری و این نکته را چرا ون گوگ این تابلو را به سرعت نقاشی کرده است، فهمید.

وی در این خصوص توضیح داد: "آسمان مثل یک ساعت دقیق است و امکان تشخیص زمان و تاریخ دقیقی که در آن صور فلکی در موقعیت و محل خاصی از آسمان قرار می گیرند، وجود دارد. بنابراین می توان فهمید که این نقاش زمانی این تابلو را کشیده است که دب اکبر در حدود ساعت 22:30 شب بین 20 و 30 سپتامبر سال 1888 از موقعیت آسمان شهر "آرله" عبور می کرده است."

صورت فلکی دب اکبر

همچنین این ستاره شناس اظهار داشته است که ون گوگ به زیبایی عبور صورت فلکی "ارابه بزرگ" را در گوشه ای از نقاشی خود آورده است که در حدود 40 دقیقه از آسمان این منطقه عبور می کرده است.