افکار عمومی جهانیان همواره آماده شنیدن حقیقت است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، دانشجویان حزب موتلفه اسلامی خراسان جنوبی در نامه ای سرگشاده به رئیس دانشگاه کلمبیا که نسخه ای از آن را به دفتر خبرگزاری در بیرجند ارسال کردند با محکوم نمودن برخورد ابلهانه و خارج از آداب انسانی رئیس دانشگاه کلمبیا، این هتاکی را ناشی از عدم شناخت وی از اوضاع جامعه بین المللی و موقعیت جمهوری اسلامی ایران و فشار دولتمردان و رسانه های آمریکایی بر وی دانستند.

در این نامه آمده است: از آنجا که دانشگاه کلمبیا یکی از محافل علمی معتبر آمریکا به شمار می آید، دور از انتظار است در کشوری که دولتمردان آن دایه دار آزادی و دموکراسی اند، حوزه های آکادمیک و دانشگاهی اش به این شدت تحت تاثیر استراتژی زور و فشار نو محافظه کاران آمریکا باشند.

جای بسی خرسندی است که نماینده ملت ایران توانست نظر مردم کشورش را در حوزه های بین المللی با آرامش خاطر و استدلال های محکم باز گو نماید، اما بسیار تاسف بار است که تصمیم گیران صهیونیستی آمریکا با تاکتیک های نابخردانه ای که در نوع تعاملات پیش گرفتند در نظر دانشگاهیان آمریکا و ملت شریف ایران بازنده اصلی میدان علم و سیاست به حساب آمدند.

در این نامه همچنین آمده است: امروزه صلح و دوستی، برابری و عدالت در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران حتی از دیدگان دانشجویان آمریکایی پوشیده نیست و برخورد نا آگاهانه و مغرضانه دانشگاهیان آمریکایی نه تنها نسبت به مخاطبان اهانت بزرگی در کارنامه عملکردتان برجای گذاشت بلکه با توجه به جایگاه رئیس دانشگاه کلمبیا به عنوان نماینده شعور عمومی جامعه، موجب دست کم گرفتن شعور و فهم افکار عمومی مردم آمریکا در نزد جهانیان شد.