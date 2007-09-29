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۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۸

رئیس صندوق رفاه دانشگاه آزاد:

دانشجویان معلول بدون پرداخت شهریه ثبت نام شدند / سازمان بهزیستی در پرداخت شهریه دانشجویان معلول کوتاهی می‌کند

دانشجویان معلول بدون پرداخت شهریه ثبت نام شدند / سازمان بهزیستی در پرداخت شهریه دانشجویان معلول کوتاهی می‌کند

رئیس صندوق مرکزی رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با انتقاد از عملکرد سازمان بهزیستی در خصوص تعویق پرداخت شهریه دانشجویان معلول گفت : از بهمن ماه سال 85 تاکنون 5 میلیارد ریال از شهریه این دانشجویان پرداخت نشده است.

رضا سعید رئیس صندوق مرکزی رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر مجموع شهریه این دانشجویان را 20 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود : عدم پرداخت شهریه توسط سازمان بهزیستی برای این دانشجویان در واحدها مشکل ایجاد کرده و منجر به تحقیر و اذیت این دانشجویان می شود.

وی تعداد دانشجویان معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی را در سال گذشته 4 هزار و 400 نفر عنوان کرد و گفت : تعداد این دانشجویان در سال جاری به 5 هزار دانشجو خواهد رسید.

سعید تاکید کرد : بر اساس ابلاغ صندوق رفاه دانشجویی از این دانشجویان در شهریور ماه امسال نیز بدون پرداخت شهریه ثبت نام به عمل آمده است.

وی افزود : با وجود اینکه دانشگاه آزاد اسلامی بدون پرداخت هزینه از این دانشجویان ثبت نام به عمل آورده، این کار برای دانشگاه منجر به پراخت هزینه شده که در صورت عدم پرداخت از سوی بهزیستی واحدها را دچار مشکل خواهد کرد.

کد مطلب 560521

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