دولت باید زمینه ازدواج پایدار را در جامعه فراهم کند

دکتر محمد اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اولویت سازمان ملی جوانان و دولت را گسترش ازدواج پایدار عنوان کرد و افزود: بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر درصد بالایی از ازدواج ها داوم نداشته و زوجین در مدت زمان کوتاهی پس از ازدواج تصمیم به جدایی می گیرند.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان بر تقویت و تحکیم نهاد خانواده تاکید کرد و گفت : دولت باید زمینه را برای استحکام خانواده ها فراهم کند و این امر منوط به برنامه ریزی اصولی و ریشه ای است. دستگاههای اجرایی نیز در این امر دخیل هستند و وظایفی نیز بر عهده دارند.

وی به نظارت سازمان ملی جوانان بر عملکرد دستگاهها در امر ازدواج جوانان اشاره کرد و افزود : سازمان ملی جوانان برنامه ازدواج جوانان را در دستور کار خود قرار داده است و نسبت به پیشبرد برنامه ها با دستگاههای اجرایی دیگر نیز دائما در حال مذاکره است و به نحوی نظارت بر عملکرد دستگاهها را نیز بر عهده دارد.

اسحاقی با تاکید بر اینکه در کنار تسهیلاتی که در ارتباط با ازدواج در اختیار جوانان قرار می گیرد باید به دنبال اجرای برنامه های فرهنگی نیز باشیم، اظهار داشت : مشکل ازدواج جوانان فقط مسکن و اشتغال نیست بلکه مشکل اساسی که امروزه باعث بسیاری از موارد طلاق در میان زوجین جوان شده عدم آشنایی با زندگی زناشویی است. و این امر جزء مواردی است که دولت باید در ارتباط با آن وارد عمل شود .