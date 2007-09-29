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۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۳۵

فضای معنوی حرم رضوی نباید محصور ساختمان های بلند شود

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار مشهد گفت: فضای معنوی حرم مطهر رضوی نباید محصور ساختمان های بلند شود.

سید محمد پژمان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به این که ارتفاع سازه های اطراف حرم مطهر آن چنان بلند شده که بر بارگاه منور رضوی سایه انداخته است، اظهار داشت: در حال حاضر طراحی بافت اطراف حرم مطهر با این نگاه که هیچ کدام از بناهای اطراف، تاثیری بر حال و هوای حرم مطهر نداشته باشد در حال ساخت و ساز است به نحوی که شکل، فرم و ابعاد این ساختمان ها، جاذبه های این مضجع با شکوه را تحت الشعاع قرار ندهد.

وی در خصوص طرح نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) افزود: این طرح در دو سطح اجرا می شود. سطح اول که نزدیکترین فاصله را تا اماکن متبرکه دارند و حداکثر ارتفاع ساختمان ها برابر با ارتفاع اماکن مقدس است و در سطح دوم که از فاصله 50 متری حرم مطهر ساخته می شوند ارتفاع ساختمان ها تا حد مجاز بالا می رود و به اعتقاد ما مشکلی را از لحاظ دید اشراف به حرم مطهر نخواهیم داشت.

شهردار مشهد با اشاره به این که طرح نوسازی اطراف حرم مطهر در جریان است، ادامه داد: در بخش تملیک و آزادسازی اراضی، حدود یک سوم برنامه انجام شده است که در حال حاضر در مرحله احداث بسیاری از بناها هستیم که برخی از آن به مراحل پایانی و بهره برداری نزدیک می شوند.

پژمان، برنامه زمانبندی شده این طرح بعد از سال 85 را 10 سال خواند و یادآور شد: با همکاری و تعامل میان نهادهای مربوطه امیدواریم سرعت اجرای طرح را افزایش دهیم تا زودتر از برنامه مشخص شده، طرح به اتمام برسد.

وی عنوان کرد: زمینه های هماهنگی میان شهرداری و آستان قدس رضوی به شدت فراهم است و امید می رود ثمره این هماهنگی یک کار بزرگ و ارزشمند در سازه های شهری به منظور خدمت رسانی به زائران و مردم مشهد باشد.

کد مطلب 560524

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