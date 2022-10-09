حماسه شهیدمهدوی در خلیج فارس کابوسی فراموش ناشدنی برای دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناو سالار یکم پاسدار اسکندر میرشکاری نسب همزمان با روز نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سالروز شهادت شهید نادر مهدوی به همراه سایر رزمندگان سپاه در خلیج فارس، اظهار داشت: شهید مهدوی با شهادت خود در نبردی نا برابر با ناوها و بالگردهای آمریکایی در خلیج فارس افق تازه ای از نبردهای نیروی دریایی سپاه در برابر بزرگترین قدرت دریایی جهان را خلق کرد.

وی ادامه داد: عزت، افتخار و اقتدار ایران اسلامی در منطقه و جهان همه مدیون ایثار و فداکاری شهیدان سرافرازی مانند شهید نادرمهدوی است که با کمترین امکانات و تجهیزات نظامی در برابر آمریکا و استکبار ایستادند.

فرمانده ناوتیپ رزمی ۱۱۲ ذوالفقار نیروی دریایی سپاه (ندسا) در جزیره قشم اضافه کرد: آن حماسه جاوید از این منظر حماسه‌ای متعلق به جغرافیای ملت‌های بیدار منطقه و همه جغرافیای سرزمین مقدس جمهوری اسلامی ایران است که هیمنه دشمنی را در مقیاس دولت مستکبر آمریکا در هم شکست، دشمنی که اصطلاح ابرقدرتی را با خود یدک می‌کشید و همچنان در تلاش بود تا در سایه رعب و وحشتی که در سایه این هیمنه فراهم ساخته بود، ملت‌های منطقه را همچنان تحت انقیاد و سلطه خود داشته باشد و روند سلطه گری خود را مانند دوران طلایی استعمار استمرار بخشد.

ناو سالار یکم میرشکاری نسب توضیح داد: این حماسه بزرگ در مواجهه مستقیم با ناوگان دریایی شیطان بزرگ در شرایطی که شعله‌های آتش ناکامی‌های آمریکا در سرکوب انقلاب اسلامی که از هزاران کیلومتر آن سوی دنیا به منطقه خلیج فارس گسترش پیدا کرده و دامن منطقه را فرا گرفته بود، نه تنها نقطه عطفی در تاریخ درخشان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شمار می‌آید که رویدادی تعیین کننده در معادلات پیچیده منطقه راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز بود.

وی گفت: حقیقتی که امروز تمام قد خودنمایی می‌کند آن است که اگر دیروز سردار شهید نادر مهدوی و یارانش با کمترین سلاح و تجهیزات توانستند هیمنه یکی از مدعیان ابرقدرتی در جهان را در هم بشکنند، امروز رهروان آن شهیدان در نیروی دریایی سپاه با همان عزم و شور و ایمان و تعهد، به پیشرفته‌ترین تاکتیک‌ها، ابزارها و تجهیزات دفاعی بومی دست پیدا کرده‌اند و بی گمان ترکیب و تلفیق این دو، قدرتی را شکل و سازمان داده است که می‌تواند هر متجاوز زیاده خواه و هر دشمن سلطه گری را سرجایش بنشاند.