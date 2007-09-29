گام بلند شهرداری تهران برای احداث تالارهای ازدواج درسطح شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس فرهاد یعقوبی ضمن بیان این خبر گفت: در این راستا به محض شناسایی زمین مناسب ظرف دو ماه آینده کلنگ احداث اولین تالار ازدواج زوج های جوان در یکی از مناطق جنوبی شهر تهران از سوی شهرداری تهران بر زمین زده خواهد زد .

معاون امور مناطق شهرداری تهران اظهار کرد : بر اساس دستور شهردار تهران در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران و با اولویت مناطق محروم و جنوب شهر مجتمع هایی ایجاد خواهد شد که اقشار نیازمند و مستضعف بتوانند از این تالار ها برای برپایی مراسم ازدواج استفاده کنند.

وی با بیان اینکه طراحی این مجتمع ها در حال حاضر آغاز شده و قرار است این مجتمع ها با سازه های سبک و پیش ساخته احداث شوند تا در ظرف مدت کوتاهی امکان راه اندازی این تالارها وجود داشته باشد ، گفت : ظرف یک ماه آینده مطالعات نهایی این طرح به پایان می رسد و به تمام مناطق ابلاغ شده که زمین های مورد نیاز را با مشخصاتی که از قبل اعلام شده است شناسایی کنند .

یعقوبی با تاکید بر اینکه اولویت راه اندازی تالارهای ازدواج و پذیرایی در مناطق جنوبی شهر و از خط میدان انقلاب به سمت جنوب تهران است ، گفت : ظرف 45 روز تا دو ماه آینده کلنگ اولین تالار ازدواج در یکی از مناطق جنوبی شهر تهران بر زمین زده خواهد شد و طی سال آینده نیز این طرح با جدیت و سرعت بیشتری در سطح مناطق 22 گانه تهران و در مناطق میانی و شمالی شهر در دستور کار قرار خواهد گرفت .

معاون امور مناطق شهرداری تهران با تاکید بر اینکه در خصوص هزینه دریافتی از زوج های جوان منتظر تدبیر شهردار تهران هستیم اما قطعا مبلغ مختصری برای هزینه های تمام شده ابتدایی اخذ خواهد شد .

مهندس یعقوبی تصریح کرد : پس از آغاز به کار این تالارها و مجتمع های پذیرایی ، اقشار نیازمند و زوج های جوان در مناطق از طریق شورایاری های محلات ، هیات امنای محلی ، بسیج ، خیرین و ... شناسایی و به معاونت های اجتماعی شهرداری های مناطق معرفی می شوند تا بتوانند از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کنند.