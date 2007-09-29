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۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۶

/ هفته سوم لیگ قطر/

اولین پیروزی القطر در حضور علی کریمی

اولین پیروزی القطر در حضور علی کریمی

تیم فوتبال القطر در حالیکه علی کریمی را در ترکیب خود داشت مقابل تیم فوتبال السیلیا به برتری 4 بریک رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ قطر شب گذشته تیم فوتبال القطر در خانه پذیرای السیلیا بود و در حالی کریمی را در ترکیب خود داشت موفق به شکست 4 بر2 مهمان خود شد.

دراین بازی ابتدا فهد مسعود در دقیقه 5 القطر را پیش انداخت، با گل دقیقه 39 عماد الهواشی اختلاف به 2 گل رسید و درنهایت با گلزنی طلال الکرکوری در واپسین دقایق نیمه اول برتری 3 بر صفر از آن زردپوشان القطر شد.

در نیمه دوم تیم السیلیا با چهره ای هجومی گام به میدان نهاد و دوبار در دقایق 66 و 85 توسط عبدالله سیسه به گل رسید. بازی با نتیجه 3 بر2 به سود تیم القطر روبه اتمام بود که سباستین سوریا برای چهارمین بار موفق به گشودن دروازه السیلیا شد و برتری چهار بریک را از آن تیمش کرد.

پیروزی بر السیلیا جمع امتیازات القطر را به عدد 4 رساند و موجب صعود این تیم به رده پنجم جدول شد. این اولین پیروزی القطر در فصل جاری رقابتهای لیگ قطر با حضور علی کریمی بود.

در دیگر بازی شب گذشته مسابقات فوتبال لیگ قطر الریان در خانه با نتیجه تساوی یک بریک مقابل الخور متوقف شد. ابتدا رودریگو در دقیقه 79 الخور را پیش انداخت و با گل دقیقه 85 تیاگو بازی به تساوی کشیده شد. الریان با اینکه مقابل الخور تن به تساوی داد اما توانست با 7 امتیاز صدرنشین جدول رده بندی شود.

هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ قطر امشب با برگزاری دیدار العربی - الغرافه به پایان می رسد.

کد مطلب 560529

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