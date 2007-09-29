ثبت نام آزمون دکتری تخصصی پزشکی فردا پایان می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت زمان ثبت نام از روز 20 شهریور آغاز شده و تا فردا 8 مهرماه ادامه دارد.

داوطلبان باید مدارک مورد نیاز ثبت نام را از طریق پست سفارشی تا تاریخ 8 مهرماه سال جاری به مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت ارسال کنند. مدارک ناقص یا ارسال شده پس از تاریخ ذکر شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد و داوطلبان باید بر روی پاکت حاوی مدارک، رشته انتخابی و سهمیه انتخابی خود را منطبق با مدارک ارائه شده قید کنند.

داوطلبان آزمون تنها مجاز به ثبت نام در یک رشته خواهند بود و در رشته هایی که بیش از یک محل، ظرفیت پذیرش داشته باشد داوطلب در صورت پذیرفته شدن در مرحله اول آزمون می تواند به ترتیب اولویت، نسبت به انتخاب چند محل اقدام کند.

انتقال و جابجائی در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D.) و دستیاری ممنوع است و آزمون کلیه رشته ها به صورت متمرکز توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام خواهد شد.

آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری علوم پایه و بهداشت سال تحصیلی 87 - 86 روز جمعه 9 آذرماه سال جاری به صورت متمرکز برگزار می شود و کارت ورود به جلسه آزمون در 8 آذرماه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر توزیع می شود.