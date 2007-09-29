پیشرفته ترین روبات "استخوان سوراخ کن" ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده از روبات ها همواره با این مشکل اساسی همراه بوده است که به هنگام ایجاد حفره در استخوانها ممکن است به سایر بافت های غیر استخوانی و حساس بدن از جمله بافت های گوشتی و رگ ها آسیب های جدی وارد شود.

بر اساس گزارش پاپیولار ساینس، پیتر برت از مهندسان پزشکی زیستی در دانشگاه آستون انگلیس این روبات جدید را ساخته و با استفاده از سه حسگر پیشرفته که می توانند رسیدن مته روبات به بافتی به غیر از بافت استخوانی را تشخیص دهند تحولی جدید در این عرصه از پزشکی مدرن ایجاد کرده است.

این روبات می تواند فشار و نیروهای چرخشی را به هنگام برقراری تماس با هر یک از لایه های استخوانی به خوبی تشخیص داده و میزان فشار لازم برای ایجاد حفره در استخوانها را پیش بینی کند.

استفاده از این روبات ویژه در اعمال جراحی نظیر نفوذ به مغز به وسیله ایجاد حفره در جمجمه از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از این حسگرها نیز انعطاف پذیری بافت استخوانی را با این هدف کنترل می کند تا تشخیص دهد چه مقدار دیگر از بافت برای ایجاد حفره در استخوان در پیش رو است.

این روبات هم از حیث دقت و هم از بعد سرعت بر ابزارهای فعلی که جراحان از آنها برای ایجاد حفره در استخوان استفاده می کنند، غلبه می کند.