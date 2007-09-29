محمد عیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات به وجود آمده ناشی از فعالیت زباله دزدها در شهر افزود: فعالیت این دسته از افراد زحمات شهرداری را در خصوص پاکیزه نمودن شهر و جمع آوری زباله ها دوچندان کرده است و باعث آلوده کردن معابر و سطح شهر شده اند.

وی تصریح کرد: مشکلات ایجاد شده از طریق زباله دزدها به آلوده کردن شهر ختم نمی گردد و فعالیت آنها مشکلات اجتماعی و فرهنگی زیادی را نیز به وجود آورده است.

قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: با توجه به هزینه 250 تا 300 هزار تومانی شهرداری برای خرید و نصب هریک از مخازن مکانیزه جمع آوری زباله،در بسیاری از نقاط شهر تهران این مخازن از فعالیت زباله دزدها دچار آسیب جدی می شوند که در نهایت حقوق شهروندان تضییع می شود و شهرداری مجبور است قبل از اتمام عمر مفید مخازن، آنها را تعویض کند.

وی نیاز شهر تهران به بیش از 60 هزار مخزن مکانیزه جمع آوری زباله را یادآورشد و افزود:طرح مکانیزه جمع آوری زباله های شهر تهران رضایت شهروندان را در پی داشته است و شهرداری با انجام مطالعات و بررسی های لازم در صدد است با اتخاذ برنامه های ویژه با زباله دزدها برخورد کند .

عیدیان لزوم توجه به مسائل اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی را در این برنامه ها یادآور شد و تأکید کرد:باید هرچه زود تر با این مشکل برخورد لازم صورت گیرد تا در آینده شاهد افزایش مشکلات و معضلاتی از این دست در شهر نباشیم.