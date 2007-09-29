دوره پیشرفته خبرنگاری در خراسان جنوبی برگزار می شود

محمدحسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با اشاره به خدمات آموزشی ارائه شده به خبرنگاران خراسان جنوبی تصریح کرد: سال گذشته اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به برگزاری دوره مقدماتی خبرنگاری با شرکت بیش از 30 نفر از خبرنگاران استان کرد.

وی، فرهنگی بودن را یکی از افتخارات استان دانست و افزود: با توجه به پیشینه فرهنگی این استان، ارتباط بین مخاطب و رسانه بسیار زیاد است.

به گفته معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، برای تشدید و ارج نهادن به این ارتباط، باید انعکاس مشکلات مردم و مسئولین در راس کار رسانه ها و مطبوعات استان قرار گیرد.

وی همچنین در خصوص برگزاری نمایشگاه مطبوعات اذعان داشت: امسال نمایشگاه به صورت منطقه ای برگزار می شود و مطبوعات استان می توانند جهت شرکت در نمایشگاه منطقه ای مطبوعات به استان کرمان مراجعه نمایند.

جعفری با اشاره به اقدامات فرهنگی انجام شده طی دو سال اخیر در استان خاطر نشان کرد: در بحث قانونمند کردن فعالیت های فرهنگی و هنری موفقیت های چشمگیری نصیب استان شده است.

وی نظارت بر کار مطبوعات استان را از دیگر رسالت های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برشمرد و اذعان داشت: در این راستا تذکراتی به برخی مطبوعات استان داده شده و با یکی از دفاتر متخلف برخورد شده است.