شورای امنیت تحت سلطه مستکبران جهان علیه ملتهای ایران و لبنان قطعنامه صادر می کند / کنفرانس صلح بوش یک بازی سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتراطلاع رسانی علامه فضل الله، این عالم برجسته اسلامی درخطبه های نمازجمعه خود که درمسجد الامامین الحسنین علیه السلام در منطقه حاره حریک بیروت درجمع شخصیتهای سیاسی و اجتماعی و جمع زیادی از قشرهای مختلف مردم لبنان ایراد شد؛ با اشاره به مسئله فلسطین گفت : دشمن تلاش می کند تا حلقه محاصره فلسطینیان را در نوارغزه برای رفع نیازهای ضروری آنان تنگ تر کند.

علامه فضل الله درادامه افزود: بعید است که جامعه بین المللی از اسرائیل به علت این اقدام که منجربه بروز فاجعه انسانی بزرگی در نوارغزه می شود، انتقاد کند همچنانکه این کشورها دربرابر تهدیدهای وزیر جنگ اسرائیل مبنی بر حمله به غزه نیز سکوت کردند.

این عالم برجسته لبنانی تاکید کرد: اگر توجیه آنان این است که به حماس پاسخ بدهند،چرا این تجاوزجمعی شامل همه فلسطینیان غیرنظامی می شود حتی کسانی که هیچ ارتباطی با پرتاب موشک ندارند با اینکه می دانند نیروهای مقاومت اگر به سوی شهرکهای اشغالی و مراکز ارتش صهیونیستی حمله می کنند همه به خاطر دفاع ازآزادی وطن است و درواقع پاسخی به ترور، انفجار، دستگیری و شکنجه دشمن علیه غیرنظامیان بیگناه است.

وی افزود : دراین راستا سازمانهای حقوق بشر، سازمانهای عربی واسلامی و تشکیلات خودگردان فلسطین باید مسئولیت ایستادگی درمقابل این حملات را بپذیرند و دربرابر تجاوزات اسرائیل که ناقض قوانین بین المللی و مشروعیت حقوق بشر و همه ارزشهای اخلاقی است،بایستند.

علامه محمد حسین فضل الله گفت : ملت فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطین باید بدانند آنچه که آمریکایی ها درباره برگزاری کنفرانس صلح درپاییز آتی صحبت می کنند، چیزی نیست مگر یک بازی جدید سیاسی که فلسطینی ها پس ازآن در سرگردانی قرار می گیرند به ویژه که نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد : پیش بینی نمی کند که رژیم صهیونیستی تا پیش از 20 یا 30 سال به یک توافقنامه پایانی برسد.

وی خاطر نشان کرد : ازسوی دیگر ، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، آمادگی این رژیم را برای جنگ با سوریه اعلام می کند که این مسئله بیانگر آن است که دشمن(رژیم صهیونیستی) همچنان در صدد برنامه ریزی برای تشدید بحران امنیتی درمنطقه از راه هماهنگی با آمریکا است.

این مرجع عالیقدرلبنانی درادامه گفت: نیروهای مقاومت لبنان باید میزان آمادگی دفاعی خود را برای مقابله با هرگونه اقدامات تجاوزکارانه علیه لبنان بالاببرند مانند آنچه که سال گذشته به وقوع پیوست.

علامه فضل الله خاطر نشان کرد : ملت و دولت لبنان همچنین باید این مسئله را درک کنند تا مذاکرات جدی را برای تعیین استراتژی دفاعی ازکشور انجام دهند به ویژه که آمریکا موضوع مسلح کردن ارتش لبنان را رد کرد ودرتلاش است تا دشمن (رژیم صهیونیستی) را در بالاترین حد قدرت در منطقه باقی نگه دارد.

این عالم برجسته لبنانی درادامه افزود: آمریکا همچنان در صدد است تا قدرت نظامی و سیاسی خود را در منطقه به رخ همه بکشد و در امور کل جهان هم مداخله و درهمه مناطق جهان هرج و مرج و آشوب برپا می کند. مانند بحران سیاسی لبنان، ناامنی های امنیتی سومالی ، تنشهای سیاسی و امنیتی پاکستان، اشغالگری جنایتکارانه درعراق و افغانستان. آمریکا همچنین به کشورهایی که نمی خواهند تسلیم سیاستهای استکباری آن شوند، مزدور اعزام می کند تا بر کل آن کشور مسلط شود و مخالفان خود را دستگیر و با ابزار دموکراسی به نفع دولتها و نه به نفع ملتها دست به اقداماتی می زند.

درعین حال علامه فضل الله به نخست وزیر انگلیس درباره سخنانش مبنی بر ائتلاف محکم و قوی با آمریکا هشدار داد و تاکید کرد: تنها قدرت کافی نیست.

وی خاطرنشان کرد: خشونت استکباری آمریکا و همپیمانش در جهان سوم به ویژه درحمایت مطلق از رژیم صهیونیستی ناامنی ها و بی ثباتی را درمنطقه افزایش داده است.

علامه فضل الله افزود: ما شاهد هستیم که این سیاست استکباری درتسلط بر شورای امنیت از سوی آمریکا، فرانسه و انگلیس برای صدور قطعنامه هایی علیه اراده ملتهایی مانند لبنان و ایران استفاده شود و تلاش می شود تا ملتها به هیچ مهارت علمی در زمینه های حساس به ویژه هسته ای دست نیابند تا به این ترتیب ملتها، وابسته به پیشرفتهای آنان باشند و هیچ وقت به خود کفایی نرسند.

به گزارش مهر، عالم برجسته لبنان تاکید کرد: ما تلاش می کنیم تا احساس خطر جهان مستضعف به ویژه جهان عربی و اسلامی را از خطر آمریکا برانگیزیم و تلاش می کنیم تا از شدت درگیری های داخلی خواه مذهبی، قومی و نژادی درجهان اسلامی کم شود.

علامه فضل الله درادامه سخنان خود افزود: به این ترتیب سازمان کنفرانس اسلامی باید به جای آنکه سازمانی تسلیم فشارهای آمریکایی و استکباری باشد به سازمان اسلامی فعال تبدیل شود و اتحادیه عرب هم جدیت خود را در مسائل مربوط به جهان عرب به کارگیرد.

عالم برجسته لبنان در پایان به تحولات لبنان اشاره کرد و گفت : بعضی نقاط قوت درایجاد راه حل برای حل بحران مسئله ریاست جمهوری وجود دارد، اما برخی قدرتها و در راس آنها مانند آمریکا همچنان مانع پیشرفت دراین زمینه می شوند و همچنان لبنانی ها درنگرانی واقعی از وقوع درگیری های داخلی زندگی می کنند.

وی افزود : ما به لبنانی ها می گوییم که اوضاع بین المللی ، منطقه و محلی برای مانع تراشی در مسیر آینده حرکت می کند تا ما به صلح و دوستی نرسیم، همچنانکه اسرائیل و درپی آن آمریکا میلیونها بمب خوشه ای و مین کارگذاشتند که سبب تلفات جانی در میان غیر نظامیان می شود.