مشکل استقلال گل نزدن است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از دیدار استقلال - صباباتری با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: دو تیم استقلال و صباباتری بازی خوبی را انجام دادند اما فکر می کنم اگر از شانس ها و موقعیت های خود به خوبی بهره می بردیم می توانستیم برنده از زمین خارج شویم.

وی ادامه داد: مانند دیگر بازی های فصل جاری مهمترین مشکل استقلال استفاده نکردن از شانس های گلزنی بود. در مقابل صباباتری روی حرفه ای گری به گل رسید و نتیجه را حفظ کرد.

کاپیتان تیم فوتبال استقلال با اشاره به شروع توفانی تیم فوتبال استقلال درآغاز نیمه دوم گفت: ما در آغاز نیمه دوم چندین موقعیت گلزنی را از دست دادیم. پس از آن صباباتری روی به دفاع آورد و کمتر صاحب شانس گل شد.

هافبک تیم فوتبال استقلال در خصوص صحنه گل تیم فوتبال صباباتری گفت: همانطور که در زمان به ثمر رسیدن گل همه بازیکنان نقش دارند، زمانی که تیم گلی را دریافت می کند نمی توان فرد خاصی را مقصر دانست. فکر می کنم گل صباباتری روی اشتباه تیمی ما وارد دروازه شد.

وی در خصوص عملکرد تیم داوری بازی استقلال - صباباتری گفت: داور قضاوت خوبی داشت. البته در یکی دو صحنه در حالی که آرش برهانی می توانست با دروازه بان صباباتری تک به تک شود کمک داور در اعلام آفساید اشتباه کرد.

منصوریان در خصوص حضور مجیدی در ترکیب اصلی استقلال گفت: مجیدی پس از هفت سال مجددا برای استقلال بازی کرد. به نظرم برای شروع خوب بازی کرد گرچه برای هماهنگی بیشتر با بازیکنان و جو تیم نیاز به زمان دارد.