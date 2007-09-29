"رابطه" در پخش کتاب موثر است / صداوسیما تنها کتب درسی را تبلیغ می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اگر تقاضای کتاب در بازار توسط موزعان برآورده نشده باقی بماند، علاوه بر ناخشنودی های روانی، زیان های اقتصادی نیز به دنبال خواهد داشت. در واقع هماهنگ نشدن عرضه و تقاضای کتاب از سوی پخشگران در درازمدت به مشکلی مزمن و چشمگیرتر از سایر معضلات بدل می شود.

در کشور ما با توجه به مشکلات اقتصاد عمومی و وابستگی اقتصاد پخش به اقتصاد کتاب به عنوان تابعی از اقتصاد عمومی جامعه، مشکل دوچندان شده است. از آنجا که ساماندهی نظام توزیع کتاب - که شامل روش ها، مقررات، هنجارها و نهادهای پخش و توزیع است - مسئله ای چند وجهی است و راه حل شناخته شده ای ندارد، برای تعریف یک الگوی پخش موفق نمی توان مسائل سیاسی فرهنگی هر جامعه را نادیده گرفت.

مسائل ساختاری پخش کتاب، مسائل حقوقی - قانونی، تشکیلاتی - صنفی، اقتصادی، بازرگانی و دانشی - معرفتی در نظام توزیع جوامع مختلف تاثیرگذارند.

رابطه در پخش کتاب در تهران خیلی موثر است

محسن باقرزاده مدیر انتشارات توس با اشاره به توزیع نامناسب کتاب به خبرنگار مهر گفت: اگر فهرستی از کتاب های جدید تهیه کنید و راسته کتابفروشی های انقلاب را بگردید، به سختی می توانید حتی چند تا از آنها را پیدا کنید.

وی ادامه داد: امروزه پخشی ها فقط کتاب های دانشگاهی را خوب توزیع می کنند؛ در حالیکه کتاب های درسی و دانشگاهی متقاضی خود را دارند و نیازی به این همه کار ندارند.

باقرزاده تبلیغ کتاب های درسی را از تلویزیون در ترغیب موزعان به پخش آنها و نیز تشویق کتابفروشان به گذاشتن آنها در ویترین هایشان موثر دانست و افزود: وضع پخش در شهرستان ها خیلی بدتر است. نویسندگان شهرستانی فکر می کنند ناشران و موزعین تهرانی رابطه ارگانیکی دارند و اینجا کتاب به خوبی توزیع می شود؛ در حالیکه پخش کتاب در تهران سرابی بیش نیست.

وی از رابطه برخی توزیع کنندگان با برخی ناشران خبر داد و گفت: متاسفانه رابطه در پخش کتاب در تهران خیلی موثر است. تقاضا برای کتاب کم است، کتاب که خوب توزیع نمی شود، دولت هم از ناشر کتاب نمی خرد، کتابفروشان نیز که دوره های تخصصی ندیده اند؛ بنابراین انتظاری بیش از این نمی رود.

کتاب معرفی نمی شود، پس متقاضی ندارد

اما رضا یکرنگیان - مدیر انتشارات خجسته - نبود علاقه به کتابخوانی در میان مردم ، معرفی نشدن کتاب های عمومی از سوی صدا و سیما، خریداری نشدن کتاب از سوی کتابخانه ها و کمبود کتابخانه عمومی را از مشکلات توزیع کتاب در کشور دانست.

یکرنگیان تبلیغات فرهنگی تلویزیون را منحصر به کتاب های درسی عنوان کرد و گفت: اگر ناشر بخواهد کتاب را یک نوبت در صدا و سیما تبلیغ کند، بر اساس تعرفه آگهی های تجاری صداوسیما شاید مجبور به پرداخت تبلیغی بیش از اندازه حق التالیف کتاب شود. در حالیکه ترویج و تبلیغ کتاب های غیر درسی در رسانه ملی بسیار ضعیف و حتی نزدیک به صفر است.

کارشناسان معتقدند تبلیغ و اطلاع رسانی درباره کتاب کاری کارشناسی است که باید متخصصان رشته های مختلفی چون جامعه شناسی، روان شناسی اجتماعی و اقتصاد به صورت یک گروه کاری روی آن کار کنند.

وی ادامه داد: ترویج کتاب و کتابخوانی در مترو و اتوبوس ها کار درستی است چرا که کتاب را میان مردم می برد.

نهادهای صنفی امور را به دست بگیرند؛ قوانین دولتی مرتب تغییر می کنند

ناشران، کتابفروشی را جزء کم سودترین کارها می دانند. آنها معتقدند همه کالاها به قیمت روز عرضه می شوند اما قیمت کتاب ثابت است. بنابراین با تخصیص تسهیلات دیگری از سوی دولت و شهرداری ها شاید بتوان بار مالی ناشران و کتابفروشان را کاهش داد.

یکرنگیان در این خصوص گفت: همکاری اتحادیه ناشران و وزارت ارشاد در حذف مالیات های کتابفروشان کار پسندیده ای بود که امروز هم برای تخصیص کاربری ویژه از سوی شهرداری ها به کتابفروشی ها مثل داروخانه، دفتر اسناد رسمی، مطب پزشکان و غیره در حال بررسی است.

بازرس اتحادیه ناشران، این اتحادیه را نهادی رسمی دانست که باید با همکاری شرکت تعاونی و توزیع کنندگان کتاب تهران برای توزیع کتاب برنامه ریزی دقیق انجام دهند. وی در این خصوص اظهار داشت: متولیان دولتی و قوانینی که تصویب می کنند مرتب تغییر می کنند اما اتحادیه ها چون نهادهای صنفی هستند باید بسیاری از کارهایی را که نهادهای دولتی انجام می دهند مثلا صدور جواز نشر را در دست بگیرند. ترویج خصوصی سازی در این عرصه به نتایج مطلوب تری منتج خواهد شد.

مدیر انتشارات خجسته بر وجود یک سازمان پخش کارآمد برای توزیع کتاب به تمام نقاط کشور همراه با صندوقی برای تضمین بازگشت سرمایه تاکید کرد. (ادامه دارد)