نباید از تعامل با ایران در مسائل جهانی غفلت ورزید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "سرگئی لاوروف" امروز در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و درباره موضوعات مختلف از جمله تحولات خاورمیانه، برنامه هسته ای ایران و آینده کوزوو صحبت کرد.

وی درباره موضوع هسته ای ایران به توافق اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی وایران اشاره کرد و گفت: هدف جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای، یک اولویت مطلق است، با این حال نباید از تعامل با ایران در تلاشهای سازنده برای حل و فصل مسائل منطقه ای و بین المللی غفلت بورزیم.

وی افزود: اقداماتی فوری برای تحکیم رژیم جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته ای و در عین حال فراهم کردن دسترسی قانونی همه کشورها به مزایای استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی لازم است.

لاوروف درباره موضوع عراق تاکید کرد: عراق به یک منبع بی ثباتی در کل منطقه تبدیل شده و باید راهبرد جدیدی برای آن تنظیم شود و سازمان ملل متحد باید تلاش های بیشتری را بر این کشور متمرکز کند.

وی همچنین با اشاره به مناقشه فلسطین و رژیم صهیونیستی، راه حل "دو کشور(فلسطینی و اسرائیلی)" را راه حلی برای حل و فصل جامع مناقشه خاورمیانه دانست و اضافه کرد: ما اعتقاد داریم که این هدف می تواند از راه برگزاری یک کنفرانس بین المللی پیش برود.

وزیر امورخارجه روسیه درباره موضوع کوزوو نیز تاکید کرد: تنها راه حل برای آینده کوزوو در چارچوب قوانین بین المللی و بر اساس مذاکره است. وی در اشاره به اقدامات یکجانبه آمریکا برای به رسمیت شناختن استقلال این منطقه هشدار داد: اقدامات یکجانبه منجر به صلح پایدار نخواهد شد و خطر بی ثباتی در بالکان و سایر مناطق را ایجاد می کند.

سخنان لاوروف درباره کوزوو به دنبال نخستین مذاکرات رودر روی نمایندگان اقلیت صرب و آلبانیایی تبارهای کوزوو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای رفع اختلافاتشان بیان می شود. این مذاکرات دیشب با میانجیگری آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا در نیویورک برگزار شد.

مسئله کوزوو یکی از مهمترین موضوعات تنش زا میان روسیه و آمریکا بوده است. واستنگتن قویاً از استقلال این ایالت صربستان حمایت می کند، اما مسکو از موضوع بلگراد مبنی بر اینکه کوزوو بخشی جدایی ناپذیر از آن است، حمایت می کند.