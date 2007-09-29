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۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۰

موسسه کارنگی:

تروریست خواندن سپاه سبب اتحاد بیشتر نیروهای آن می شود

تروریست خواندن سپاه سبب اتحاد بیشتر نیروهای آن می شود

مدیر ابتکار ایران در موسسه کارنگی در مقاله‌ای به مقامهای واشنگتن توصیه کرد از تروریست خواندن سپاه خودداری کنند، زیرا این امر منجر به اتحاد بیشتر اعضای سپاه می شود.

به گزارش خبر گزاری مهر، مدیر ابتکار ایران در مرکز مطالعاتی "کارنگی" آمریکا در مقاله ‌ای درروزنامه واشنگتن پست نوشت : واشنگتن با تروریست خواندن نیروهای سپاه پاسداران امکان اختلاف افکنی در میان سپاه و پیشرفت روند دیپلماتیک با تهران را کاهش می‌دهد.

در این مقاله با یادآوری حضور افراد برجسته ‌ای مانند محمود احمدی ‌نژاد و علی لاریجانی، مقام ارشد مذاکره کننده هسته ‌ای کشورمان و برخی از نمایندگان مجلس در این نهاد،خطاب به دولت بوش آمده است : دسته ‌بندی سپاه در زمره گروه‌های تروریستی ،اعضای آن را به حفظ شرایط موجود ( وحدت و انسجام)ترغیب می ‌کند.

یادآور می شود، مجلس سنای آمریکا چهارشنبه 4 مهر با 76 رأی مثبت دربرابر 22 رأی منفی لایحه غیرالزام آوری را درباره گنجاندن نام سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد دفاعی ملی، در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا تصویب کرد. این لایحه توسط سناتور جمهوریخواه "جون کایل" و سناتور دموکرات "جوزف لیبرمن" پیشنهاد شده بود.
 
چنین اقدامی بی سابقه ارزیابی شده است، زیرا سپاه پاسداران یکی از نیروهای رسمی نظامی کشوری خارجی است که در این فهرست قرار خواهد گرفت.

 

کد مطلب 560557

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