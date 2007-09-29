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۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۱

"گفتگوهای فرهنگی تاریخی" در شبکه چهار

برنامه "گفتگوهای فرهنگی تاریخی" به تهیه‌کنندگی سیداحمد پایداری به زودی برای شبکه چهار سیما تولید می‌شود.

پایداری در این باره به خبرنگار مهر گفت: "در این برنامه قصد داریم برای اولین بار گفتگوهای جدی در حوزه مسائل فرهنگی ارائه دهیم. برنامه "گفتگوهای فرهنگی تاریخی" در 63 قسمت 52 دقیقه‌ای برای گروه فرهنگ و اندیشه دینی شبکه چهار سیما تا 10 تا 15 روز دیگر کلید می‌خورد."

وی در ادامه افزود: "برای اجرای این برنامه با مجید رضابالا و دکتر مصلح صحبت کردیم، ولی هنوز هیچکدام از آنها را برای این برنامه قطعی نکرده‌ایم. تهیه‌کنندگی و کارگردانی این برنامه هم به عهده خودم است. همچنین برنامه "انس با کتاب" را هم برای شبکه چهار سیما هم اکنون در مرحله تدوین داریم."

کد مطلب 560560

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