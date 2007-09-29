اشتباهات خط دفاع و کم دقتی مهاجمان باعث شکست مان شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی که پس از شکست خانگی تیمش برابر شیرین فراز کرمانشاه در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: در تیم ما نقاط ضعفی وجود داشت که اگر بازیکنان حریف باتجربه تر بودند گل های بیشتری را به ثمر می رساندند.

وی ادامه داد: ما در این دیدار روی ضدحملات حریف ضعف های زیادی داشتیم و همین موضوع باعث شد آنها از دو حمله خطرناک خود روی دروازه ما به دو گل برسند.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان همچنین تاکید کرد: تا به امروز ندیده بودم در یک بازی مهاجمان تا این اندازه موقعیت گلزنی خود را از دست بدهند. فرصت هایی که اگر نیمی از آنها به گل تبدیل می شد ما به راحتی در این دیدار پیروز می شدیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا مس کرمان در بازی های خارج از خانه پیروز می شود اما در دیدارهای خانگی نتیجه نمی گیرد، گفت: تیم مس فراز و نشیب ندارد بلکه در این بازی هم موقعیت های زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کردیم و این نشان می دهد تیم ما کیفیت بالایی دارد ولی بی دقتی مهاجمان باعث از دست دادن موقعیت های گلزنی ما شد.

کاظمی در پایان گفت: متاسفانه اشتباهات فردی در خط دفاع تیم ما مزید برعلت شد تا نتیجه این دیدار خانگی را به حریف واگذار کنیم.

دیدارتیم های مس کرمان و شیرین فرازکرمانشاه در چارچوب هفته هفتم رقابت های لیگ برتر که شب گذشته در ورزشگاه بم کرمان برگزار شد، با نتیجه 2 بر یک به سود تیم شیرین فراز به پایان رسید.