مجلس دو فوریت طرح رفع بحران کمبود کود شیمیایی را تصویب کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس طرح حذف پاراگراف دوم بند " ه " تبصره 15 قانون بودجه سال 86 را با قید دو فوریت بررسی کردند و به آن با 134 رای موافق ، 34 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر رای مثبت دادند.

در مقدمه توجیهی این طرح که به امضا 58 نفر از نمایندگان رسیده است آمده است: تامین نهادهای کشاورزی در فصل کشت وتوزیع مناسب این نهاده ها در سراسر کشور از ضرورتهای غیر قابل انکار تضمین تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور است.

اخیرا به دلیل عدم اجرای بند (ه) تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 کل کشور بخش کشاورزی کشور در آستانه شروع سال زراعی با بحران کمبود کودشیمیایی مواجه شده و همه کشاورزان و باغداران در سرگردانی و بلاتکلیفی در خصوص تامین کودشیمیایی مورد نیاز مواجه شده اند.

این طرح با قید دو فوریت برای رفع این بحران تقدیم مجلس می شود تا کود شیمیایی کمانی اسابق توسط وزارت کشاورزی تهیه و توزیع شود ویارانه های مصوب در این زمینه هزینه شود.