حوزه های علمیه با تکیه بر روحیه جهادی توطئه دشمن را خنثی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی شامگاه یکشنبه در دیدار با روحانیون مدرسه علمیه امام خمینی (ره) در گرگان اظهارکرد: حدود نیم قرن است که دشمن با اعتبارات گزاف در اندیشکده ها و پژوهشگاههای شرق و ایران شناسی اروپا و رژیم غاصب اسرائیل و آمریکا روی مباحث مختلف تشیع و جمهوری اسلامی ایران مطالعه و کنکاش انجام میشود.
مدیر حوزههای علمیه کشور افزود: هر چند قسمتی از این مطالعات مبنای پژوهش محوری داشته باشد اما بخش اعظم آن برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران انجام میشود که باید هوشیار باشیم.
وی گفت: چنین مواردی بیانگر آن است که روزگار سختی در انتظار حوزههای علمیه قرار دارد و طلاب باید با روحیه جهادی در میدان نبرد حاضر باشند.
اعرافی بیان کرد: حوزههای علمیه وصل به مردم هستند و ریشه در بطن مردم دارند، حتی اگر عدهای (از روی جهل) به حوزویان فحاشی کنند باز هم حوزه از مردم جدا نمیشود.
مدیر حوزههای علمیه کشور گفت: حوزههای علمیه به یک قطب دانش بنیان و دانش محور تبدیل شدهاند که طیف مختلفی از علوم در آن ارائه میشود.
اعرافی افزود: باید طلبههایی که حوزههای علمیه تحصیل میکنند، اساس و بنیان علم را تقویت کنند و طلاب و حوزههای علمیه باید پرچم دار علوم باشند و لحظهای درنگ نکنند.
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