به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته نیروی انتظامی امروز یکشنبه سرپرست آموزش و پرورش لرستان به همراه جمعی از معاونین و کارکنان این اداره کل و دانش آموزان از زحمات این خادمان دلسوز تشکر و قدردانی به عمل آوردند.
رضا عزتی سرپرست آموزش و پرورش لرستان ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و تقارن آن با آغاز هفته وحدت گفت: مقام معظم رهبری نیروی انتظامی را در خدمت مردم، در کنار مردم و پشتیبان آنها توصیف میکند و آحاد مردم نیز به این نیرو افتخار میکنند و به آنها اعتماد دارند.
وی اظهار داشت: هر لحظه که احساس خطر و ناامنی کنیم اولین کسانی که وارد میدان میشوند نیروی جان بر کف انتظامی است و جامعه فرهنگیان نیز همواره حامی و در کنار این قشر زحمت کش و خدوم بوده و هستند.
سردار یحیی الهی فرماندهی انتظامی لرستان نیز با زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای فرهنگی و انتظامی به خصوص شهیدان «عبداللهی» و «کرم پور» که در جریانات اخیر به فیض شهادت نائل آمدند، گفت: این دیدارها موجب دلگرمی و انگیزه مضاعف ما برای ادامه کار میشود و وظیفه خود میدانیم که همواره مدافع انقلاب، رهبری و مردم عزیز کشورمان باشیم.
بنا بر این گزارش، این مراسم با شعار «پلیس خادم مردم و مردم حامی پلیس» و با اجرای برنامههایی از جمله برافراشته شدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط گروه پیشتازان، دکلمه خوانی دانش آموزان، سخنرانی و تجلیل از فرزندان خانوادههای شهدای انتظامی برگزار شد.
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